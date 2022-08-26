Лазерный дальномер Leica DISTO D510
Арт. geototal_508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Leica Disto D510 792290 представляет собой сочетание цифрового визира и 360° датчика наклона, что позволяет проводить измерения, которые не по силам обычному лазерному дальномеру. Визир с 4-кратным зумом гарантирует измерения с высокой точностью даже в плохоосвещённых местах. Модель оснащена датчиком наклона 360°, благодаря чему быстро определить горизонтальное расстояние - даже через препятствия, а также можно косвенно определить высоту. Измерение наклонных объектов - не проблема. Достаточно совершить два измерения расстояния и прибор определит уклон. Изделие может использоваться при любых погодных условиях. Модель имеет Bluetooth ® Smart приложение.
Преимущества
- Сочетание цифрового визира и360° датчика наклона - для измерений, которые нельзя выполнить с помощью обычного лазерного дальномера
- Визир с 4-кратным зумом - для простого и точного нацеливания
- 30 ячеек памяти
- Максимальное количество измерений на комплект батарей - 5 000
- Точность: ± 1
- Полученные измерения можно быстро передать с помощью встроенной функции Bluetooth
- Автоматическое отключение питания
- Встроенная камера – целеискатель
- Возможность установки на штатив
- Звуковое сопровождение нажатия клавиш: отключаемое
- Единицы измерения: метры, футы, дюймы
- Единицы измерения эл. уровня (инклинометра) градусы, проценты, мм/м, дюймов/футов
- Инструмент позволяет определять, например, высоту дерева, уклон крыши дома, общую площадь стен помещения
- Защита IP65 - корпус и клавиатура защищены от воды и пыли, поэтому изделием можно пользоваться при любых погодных условиях