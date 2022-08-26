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Лазерный дальномер Leica DISTO D510
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Leica DISTO D510
    Арт. geototal_508
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D510
    Лазерный дальномер Leica DISTO D510
    Лазерный дальномер Leica DISTO D510
    Лазерный дальномер Leica DISTO D510
    Лазерный дальномер Leica DISTO D510
    Лазерный дальномер Leica DISTO D510
    Лазерный дальномер Leica DISTO D510
      Лазерный дальномер Leica DISTO D510
      Лазерный дальномер Leica DISTO D510
      Лазерный дальномер Leica DISTO D510
      Лазерный дальномер Leica DISTO D510
      Лазерный дальномер Leica DISTO D510
      Лазерный дальномер Leica DISTO D510
      Лазерный дальномер Leica DISTO D510

      Лазерный дальномер Leica DISTO D510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_508
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Leica Disto D510 792290 представляет собой сочетание цифрового визира и 360° датчика наклона, что позволяет проводить измерения, которые не по силам обычному лазерному дальномеру. Визир с 4-кратным зумом гарантирует измерения с высокой точностью даже в плохоосвещённых местах. Модель оснащена датчиком наклона 360°, благодаря чему быстро определить горизонтальное расстояние - даже через препятствия, а также можно косвенно определить высоту. Измерение наклонных объектов - не проблема. Достаточно совершить два измерения расстояния и прибор определит уклон. Изделие может использоваться при любых погодных условиях. Модель имеет Bluetooth ® Smart приложение. 

        Преимущества 

        • Сочетание цифрового визира и360° датчика наклона - для измерений, которые нельзя выполнить с помощью обычного лазерного дальномера
        • Визир с 4-кратным зумом - для простого и точного нацеливания
        • 30 ячеек памяти
        • Максимальное количество измерений на комплект батарей - 5 000
        • Точность: ± 1
        • Полученные измерения можно быстро передать с помощью встроенной функции Bluetooth
        • Автоматическое отключение питания
        • Встроенная камера – целеискатель
        • Возможность установки на штатив
        • Звуковое сопровождение нажатия клавиш: отключаемое
        • Единицы измерения: метры, футы, дюймы
        • Единицы измерения эл. уровня (инклинометра) градусы, проценты, мм/м, дюймов/футов
        • Инструмент позволяет определять, например, высоту дерева, уклон крыши дома, общую площадь стен помещения
        • Защита IP65 - корпус и клавиатура защищены от воды и пыли, поэтому изделием можно пользоваться при любых погодных условиях