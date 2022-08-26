Преимущества

Сочетание цифрового визира и360° датчика наклона - для измерений, которые нельзя выполнить с помощью обычного лазерного дальномера

Визир с 4-кратным зумом - для простого и точного нацеливания

30 ячеек памяти

Максимальное количество измерений на комплект батарей - 5 000

Точность: ± 1

Полученные измерения можно быстро передать с помощью встроенной функции Bluetooth

Автоматическое отключение питания

Встроенная камера – целеискатель

Возможность установки на штатив

Звуковое сопровождение нажатия клавиш: отключаемое

Единицы измерения: метры, футы, дюймы

Единицы измерения эл. уровня (инклинометра) градусы, проценты, мм/м, дюймов/футов

Инструмент позволяет определять, например, высоту дерева, уклон крыши дома, общую площадь стен помещения

Защита IP65 - корпус и клавиатура защищены от воды и пыли, поэтому изделием можно пользоваться при любых погодных условиях

Лазерный дальномер Leica Disto D510 792290 представляет собой сочетание цифрового визира и 360° датчика наклона, что позволяет проводить измерения, которые не по силам обычному лазерному дальномеру. Визир с 4-кратным зумом гарантирует измерения с высокой точностью даже в плохоосвещённых местах. Модель оснащена датчиком наклона 360°, благодаря чему быстро определить горизонтальное расстояние - даже через препятствия, а также можно косвенно определить высоту. Измерение наклонных объектов - не проблема. Достаточно совершить два измерения расстояния и прибор определит уклон. Изделие может использоваться при любых погодных условиях. Модель имеет Bluetooth ® Smart приложение.