Лазерный дальномер LEICA DISTO D5 300006
Арт. X98125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австралия
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Да
- Лазерный дальномер Leica DISTO D5 300006 - это прибор, сконструированный для выполнения замеров расстояний, а также расчета их по встроенным функциям. Дальномер оснащен встроенной памятью на двадцать значений. Для наведения лазерной точки на удаленный объект, устройство оснащено видеокамерой с четырехкратным увеличением.
Преимущества
- Защита от влаги и пыли IP54
- Возможно измерение расстояний до двухсот метров (с отражателем)
- Для экономии заряда батареи, устройство оснащено системой автоотключения
- Для большего удобства выполнения замеров устройство оснащено рядом функций: вычисление длин недоступных участков по теореме Пифагора; прямое и косвенное измерения углов; измерение площади и объёма; сложение и вычитание результатов; непрерывное измерение; измерение минимального и максимального расстояния; использование постоянной величины для разметки равных отрезков (эта постоянная может быть независимой или вычисленная из полученных результатов измерений).
- Для точного наведения устройства на цель можно предварительно включить лазерную точку
- За точку отсчета расстояний можно взять переднюю или заднюю часть дальномера, многопозиционную скобу или штатив
- Встроенная память на двадцать значений - для долгой непрерывной работы без списывания показаний (последней результат измерения, в случае необходимости, можно отменить, чтобы не забивать память ненужными значениями)
- Звуковое сопровождение нажатия клавиш - для полного контроля
- Автоспуск с таймером повышает точность измерений
- Возможен выбор наиболее подходящей для оператора единицы измерения: метры, футы или дюймы
- Встроенный пузырьковый уровень - для получения более точных показаний
- Устройство оснащено видеокамерой с четырехкратным увеличением - для точного наведения лазерной точки на больших расстояниях
- При расчете объемов можно отдельно посмотреть площадь стен или потолка, при измерении углов между стенами по функции треугольника можно отдельно посмотреть площадь и периметр этого треугольника
- Для того, чтобы рассчитать длину потолка между двумя неодинаковыми по высоте стенами, в устройстве присутствует функция измерения "трапеции"
- Встроенный датчик уклона - для измерения угла наклона или измерения прямого расстояния по горизонтали