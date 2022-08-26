Преимущества

Защита от влаги и пыли IP54

Возможно измерение расстояний до двухсот метров (с отражателем)

Для экономии заряда батареи, устройство оснащено системой автоотключения

Для большего удобства выполнения замеров устройство оснащено рядом функций: вычисление длин недоступных участков по теореме Пифагора; прямое и косвенное измерения углов; измерение площади и объёма; сложение и вычитание результатов; непрерывное измерение; измерение минимального и максимального расстояния; использование постоянной величины для разметки равных отрезков (эта постоянная может быть независимой или вычисленная из полученных результатов измерений).

Для точного наведения устройства на цель можно предварительно включить лазерную точку

За точку отсчета расстояний можно взять переднюю или заднюю часть дальномера, многопозиционную скобу или штатив

Встроенная память на двадцать значений - для долгой непрерывной работы без списывания показаний (последней результат измерения, в случае необходимости, можно отменить, чтобы не забивать память ненужными значениями)

Звуковое сопровождение нажатия клавиш - для полного контроля

Автоспуск с таймером повышает точность измерений

Возможен выбор наиболее подходящей для оператора единицы измерения: метры, футы или дюймы

Встроенный пузырьковый уровень - для получения более точных показаний

Устройство оснащено видеокамерой с четырехкратным увеличением - для точного наведения лазерной точки на больших расстояниях

При расчете объемов можно отдельно посмотреть площадь стен или потолка, при измерении углов между стенами по функции треугольника можно отдельно посмотреть площадь и периметр этого треугольника

Для того, чтобы рассчитать длину потолка между двумя неодинаковыми по высоте стенами, в устройстве присутствует функция измерения "трапеции"

Встроенный датчик уклона - для измерения угла наклона или измерения прямого расстояния по горизонтали

Лазерный дальномер Leica DISTO D5 300006 - это прибор, сконструированный для выполнения замеров расстояний, а также расчета их по встроенным функциям. Дальномер оснащен встроенной памятью на двадцать значений. Для наведения лазерной точки на удаленный объект, устройство оснащено видеокамерой с четырехкратным увеличением.