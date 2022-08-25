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Лазерный дальномер Leica DISTO D1
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Leica DISTO D1
    Арт. geototal_723
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D1
      Лазерный дальномер Leica DISTO D1
      Лазерный дальномер Leica DISTO D1
      Лазерный дальномер Leica DISTO D1
      Лазерный дальномер Leica DISTO D1
      Лазерный дальномер Leica DISTO D1
      Лазерный дальномер Leica DISTO D1

      Лазерный дальномер Leica DISTO D1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_723
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Leica Disto D1 – компактный и простой в управлении измерительный прибор, который по достоинству оценят, как профессионалы, так и любители. После нажатия одной кнопки он сразу будет готов к работе. Прибор прекрасно подойдет для мгновенных одиночных и непрерывных измерений на дальность до 40 м. Благодаря высококачественной фирменной линзе точность измерений достигает ±2 мм. А класс защиты IP54 позволяет без опасений использовать цифровую рулетку в производственных помещениях и на строительных площадках.

        Преимущества

        • Передача данных на портативные устройства
        • Контрастный дисплей и яркая подсветка
        • Понятная навигация
        • Высокое качество сборки и эргономичный дизайн
        • Экономное потребление энергии