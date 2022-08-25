Лазерный дальномер Leica DISTO D1
Арт. geototal_723
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Leica Disto D1 – компактный и простой в управлении измерительный прибор, который по достоинству оценят, как профессионалы, так и любители. После нажатия одной кнопки он сразу будет готов к работе. Прибор прекрасно подойдет для мгновенных одиночных и непрерывных измерений на дальность до 40 м. Благодаря высококачественной фирменной линзе точность измерений достигает ±2 мм. А класс защиты IP54 позволяет без опасений использовать цифровую рулетку в производственных помещениях и на строительных площадках.
Преимущества
- Передача данных на портативные устройства
- Контрастный дисплей и яркая подсветка
- Понятная навигация
- Высокое качество сборки и эргономичный дизайн
- Экономное потребление энергии