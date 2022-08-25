Преимущества

Передача данных на портативные устройства

Контрастный дисплей и яркая подсветка

Понятная навигация

Высокое качество сборки и эргономичный дизайн

Экономное потребление энергии

Лазерный дальномер Leica Disto D1 – компактный и простой в управлении измерительный прибор, который по достоинству оценят, как профессионалы, так и любители. После нажатия одной кнопки он сразу будет готов к работе. Прибор прекрасно подойдет для мгновенных одиночных и непрерывных измерений на дальность до 40 м. Благодаря высококачественной фирменной линзе точность измерений достигает ±2 мм. А класс защиты IP54 позволяет без опасений использовать цифровую рулетку в производственных помещениях и на строительных площадках.