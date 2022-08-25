Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный дальномер Leica DISTO D410
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Leica DISTO D410
    Арт. geototal_643
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D410
    Лазерный дальномер Leica DISTO D410
    Лазерный дальномер Leica DISTO D410
    Лазерный дальномер Leica DISTO D410
    Лазерный дальномер Leica DISTO D410
      Лазерный дальномер Leica DISTO D410
      Лазерный дальномер Leica DISTO D410
      Лазерный дальномер Leica DISTO D410
      Лазерный дальномер Leica DISTO D410
      Лазерный дальномер Leica DISTO D410

      Лазерный дальномер Leica DISTO D410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      13 месяцев гарантии
      Арт. geototal_643
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      13 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Leica Disto D410 822822 измеряет расстояния от 0.05 до 150 метров. Предусмотрены следующие функции: непрерывное измерение, максимум/минимум, сложение/вычитание, площадь, объем, функция Пифагора. Прибор снабжен цветным дисплеем с 4-х кратным зумом. Специальная скоба изменяет свои позиции под разными углами, что позволяет проводить сложные измерения в труднодоступных местах. Клавиатура имеет простой и понятный интерфейс, что значительно облегчает работу. Модель работает от 2 батареек типа АА. Их хватает на 5000 измерений. 

        Преимущества 

        • Единицы измерения: метры, футы, дюймы, ярды
        • Память на 30 измерений
        • Высокая степень защиты: IP65
        • Звуковой сигнал
        • Автоматическое отключение (лазер через 3 минуты, а прибор - через 6 минут)
        • Резьба 1/4" - для крепления лазерного дальномера Leica Disto D410 822822 на штатив