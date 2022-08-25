Преимущества

Единицы измерения: метры, футы, дюймы, ярды

Память на 30 измерений

Высокая степень защиты: IP65

Звуковой сигнал

Автоматическое отключение (лазер через 3 минуты, а прибор - через 6 минут)

Резьба 1/4" - для крепления лазерного дальномера Leica Disto D410 822822 на штатив

Лазерный дальномер Leica Disto D410 822822 измеряет расстояния от 0.05 до 150 метров. Предусмотрены следующие функции: непрерывное измерение, максимум/минимум, сложение/вычитание, площадь, объем, функция Пифагора. Прибор снабжен цветным дисплеем с 4-х кратным зумом. Специальная скоба изменяет свои позиции под разными углами, что позволяет проводить сложные измерения в труднодоступных местах. Клавиатура имеет простой и понятный интерфейс, что значительно облегчает работу. Модель работает от 2 батареек типа АА. Их хватает на 5000 измерений.