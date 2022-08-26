Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
Арт. geototal_698
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Leica Disto D2 NEW 837031 оснащен рядом функций: измерение площади и объёма, сложение и вычитание результатов, измерение минимального и максимального расстояния, непрерывное измерение, вычисление по теореме Пифагора. Для экономии заряда батареи устройство имеет двухступенчатую систему автоотключения - лазер перестает работать через 90 секунд простоя, а прибор - через 180 секунд. Одного комплекта батарей хватает на 10000 измерений.
Преимущества
- Новая технология X-Range обеспечивает рабочую дальность до 100 метров
- Встроенная память на десять значений - для долгой непрерывной работы без списывания показаний (последней результат измерения, в случае необходимости, можно отменить, чтобы не забивать память ненужными значениями)
- Малый вес прибора
- Защита от влаги и пыли: IP54
- Звуковой сигнал
- Время измерений: 0.5-4 секунды
- Единицы измерения: метры, футы, дюймы
- Bluetooth Smart (v.4.0) - для передачи данных на различные устройства
- Чехол - для удобства хранения и транспортировки дальномера