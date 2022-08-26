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Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
    Арт. geototal_698
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
    Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
    Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
    Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
    Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
    Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
    Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
    Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
      Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
      Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
      Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
      Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
      Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
      Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
      Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)
      Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)

      Лазерный дальномер Leica DISTO D2 (NEW 2016)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_698
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Leica Disto D2 NEW 837031 оснащен рядом функций: измерение площади и объёма, сложение и вычитание результатов, измерение минимального и максимального расстояния, непрерывное измерение, вычисление по теореме Пифагора. Для экономии заряда батареи устройство имеет двухступенчатую систему автоотключения - лазер перестает работать через 90 секунд простоя, а прибор - через 180 секунд. Одного комплекта батарей хватает на 10000 измерений.

        Преимущества 

        • Новая технология X-Range обеспечивает рабочую дальность до 100 метров
        • Встроенная память на десять значений - для долгой непрерывной работы без списывания показаний (последней результат измерения, в случае необходимости, можно отменить, чтобы не забивать память ненужными значениями)
        • Малый вес прибора
        • Защита от влаги и пыли: IP54
        • Звуковой сигнал
        • Время измерений: 0.5-4 секунды
        • Единицы измерения: метры, футы, дюймы
        • Bluetooth Smart (v.4.0) - для передачи данных на различные устройства
        • Чехол - для удобства хранения и транспортировки дальномера