Преимущества

Новая технология X-Range обеспечивает рабочую дальность до 100 метров

Встроенная память на десять значений - для долгой непрерывной работы без списывания показаний (последней результат измерения, в случае необходимости, можно отменить, чтобы не забивать память ненужными значениями)

Малый вес прибора

Защита от влаги и пыли: IP54

Звуковой сигнал

Время измерений: 0.5-4 секунды

Единицы измерения: метры, футы, дюймы

Bluetooth Smart (v.4.0) - для передачи данных на различные устройства

Чехол - для удобства хранения и транспортировки дальномера

Лазерный дальномер Leica Disto D2 NEW 837031 оснащен рядом функций: измерение площади и объёма, сложение и вычитание результатов, измерение минимального и максимального расстояния, непрерывное измерение, вычисление по теореме Пифагора. Для экономии заряда батареи устройство имеет двухступенчатую систему автоотключения - лазер перестает работать через 90 секунд простоя, а прибор - через 180 секунд. Одного комплекта батарей хватает на 10000 измерений.