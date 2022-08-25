Лазерная рулетка Leica DISTO S910
Арт. geototal_644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Да
- Лазерный дальномер Leica Disto S910 805080 измеряет расстояния от 0.05 до 300 метров. Все результаты отображаются на цветном дисплее с 4-х кратным зумом и подсветкой. Данные можно передавать через Bluetooth. Модель имеет множество функций: максимум/минимум, непрерывное измерение, сложение/вычитание, калькулятор, функцию Пифагора и измерения трапеции, а также нивелировки. При бездействии лазер отключается через 3 минуты, а само устройство - через 6 минут. В чехле, входящем в комплект, удобно хранить и транспортировать прибор.
Преимущества
- Память на 50 измерений
- Измерение углов наклона 360°
- Малый вес: 290 г
- Подсветка дисплея - для удобного считывания информации
- Сенсорный экран - для удобного управления
- Высокая степень защиты от пыли и влаги: IP54
- Автоматическое отключение лазера через 3 минуты, а самого прибора - через 6 минут
- Единицы измерения: метры, футы, дюймы
- Звуковой сигнал
- Сбор данных в dxf
- Bluetooth Smart (v.4.0)
- Измерения через препятствия
- Измерений на комплект элементов питания: до 4000 измерений
- Резьба 1/4" - для установки прибора на штатив
- Чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерного дальномера Leica Disto S910