Лазерная рулетка Leica DISTO S910

Преимущества

Память на 50 измерений

Измерение углов наклона 360°

Малый вес: 290 г

Подсветка дисплея - для удобного считывания информации

Сенсорный экран - для удобного управления

Высокая степень защиты от пыли и влаги: IP54

Автоматическое отключение лазера через 3 минуты, а самого прибора - через 6 минут

Единицы измерения: метры, футы, дюймы

Звуковой сигнал

Сбор данных в dxf

Bluetooth Smart (v.4.0)

Измерения через препятствия

Измерений на комплект элементов питания: до 4000 измерений

Резьба 1/4" - для установки прибора на штатив

Чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерного дальномера Leica Disto S910

Лазерный дальномер Leica Disto S910 805080 измеряет расстояния от 0.05 до 300 метров. Все результаты отображаются на цветном дисплее с 4-х кратным зумом и подсветкой. Данные можно передавать через Bluetooth. Модель имеет множество функций: максимум/минимум, непрерывное измерение, сложение/вычитание, калькулятор, функцию Пифагора и измерения трапеции, а также нивелировки. При бездействии лазер отключается через 3 минуты, а само устройство - через 6 минут. В чехле, входящем в комплект, удобно хранить и транспортировать прибор.