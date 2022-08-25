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Лазерная рулетка Leica DISTO S910
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерная рулетка Leica DISTO S910
    Арт. geototal_644
    5.0
    1
    Лазерная рулетка Leica DISTO S910
    Лазерная рулетка Leica DISTO S910
    Лазерная рулетка Leica DISTO S910
    Лазерная рулетка Leica DISTO S910
    Лазерная рулетка Leica DISTO S910
    Лазерная рулетка Leica DISTO S910
    Лазерная рулетка Leica DISTO S910
    Лазерная рулетка Leica DISTO S910
      Лазерная рулетка Leica DISTO S910
      Лазерная рулетка Leica DISTO S910
      Лазерная рулетка Leica DISTO S910
      Лазерная рулетка Leica DISTO S910
      Лазерная рулетка Leica DISTO S910
      Лазерная рулетка Leica DISTO S910
      Лазерная рулетка Leica DISTO S910
      Лазерная рулетка Leica DISTO S910

      Лазерная рулетка Leica DISTO S910

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_644
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Leica Disto S910 805080 измеряет расстояния от 0.05 до 300 метров. Все результаты отображаются на цветном дисплее с 4-х кратным зумом и подсветкой. Данные можно передавать через Bluetooth. Модель имеет множество функций: максимум/минимум, непрерывное измерение, сложение/вычитание, калькулятор, функцию Пифагора и измерения трапеции, а также нивелировки. При бездействии лазер отключается через 3 минуты, а само устройство - через 6 минут. В чехле, входящем в комплект, удобно хранить и транспортировать прибор. 

        Преимущества

        • Память на 50 измерений
        • Измерение углов наклона 360°
        • Малый вес: 290 г
        • Подсветка дисплея - для удобного считывания информации
        • Сенсорный экран - для удобного управления
        • Высокая степень защиты от пыли и влаги: IP54
        • Автоматическое отключение лазера через 3 минуты, а самого прибора - через 6 минут
        • Единицы измерения: метры, футы, дюймы
        • Звуковой сигнал
        • Сбор данных в dxf
        • Bluetooth Smart (v.4.0)
        • Измерения через препятствия
        • Измерений на комплект элементов питания: до 4000 измерений
        • Резьба 1/4" - для установки прибора на штатив
        • Чехол - для удобства хранения и транспортировки лазерного дальномера Leica Disto S910 