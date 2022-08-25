Преимущества

Единицы измерения - метры, футы, дюймы

Отключение питания лазера происходит при отсутствии активности 90 секунд

Функция Пифагора для удобных замеров площади и объема помещений

С помощью датчика наклона можно определить косвенные высоты

Откидная пятка делает возможными измерения от внутренних углов, щелей и краев

Корпус и клавиатура имеют специальную защиту от воды и пыли

Прорезиненные вставки для защиты от ударов, инструмент выдерживает падение с двухметровой высоты

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса





Лазерный дальномер Leica Disto X310 790656 предназначен для измерения расстояний, расчета площади и объема. Инструмент оснащен большим четырехстрочным дисплеем, куда выводятся все совершенные измерения. Благодаря датчику наклона можно производить вертикальные и горизонтальные измерения, даже если есть препятствия. Измерительные элементы защищены резиновыми вставками, благодаря чему инструмент способен выдержать падения с высоты двух метров.