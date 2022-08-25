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Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
    Арт. X3030661
    5.0
    1
    Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
    Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
    Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
    Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
    Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
    Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
    Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
      Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
      Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
      Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
      Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
      Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
      Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656
      Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656

      Лазерный дальномер LEICA Disto X310 790656

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030661
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Leica Disto X310 790656 предназначен для измерения расстояний, расчета площади и объема. Инструмент оснащен большим четырехстрочным дисплеем, куда выводятся все совершенные измерения. Благодаря датчику наклона можно производить вертикальные и горизонтальные измерения, даже если есть препятствия. Измерительные элементы защищены резиновыми вставками, благодаря чему инструмент способен выдержать падения с высоты двух метров.

        Преимущества

        • Единицы измерения - метры, футы, дюймы
        • Отключение питания лазера происходит при отсутствии активности 90 секунд
        • Функция Пифагора для удобных замеров площади и объема помещений
        • С помощью датчика наклона можно определить косвенные высоты
        • Откидная пятка делает возможными измерения от внутренних углов, щелей и краев
        • Корпус и клавиатура имеют специальную защиту от воды и пыли
        • Прорезиненные вставки для защиты от ударов, инструмент выдерживает падение с двухметровой высоты
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса