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Лазерный дальномер Leica DISTO D210
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Leica DISTO D210
    Арт. geototal_118
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Leica DISTO D210
    Лазерный дальномер Leica DISTO D210
    Лазерный дальномер Leica DISTO D210
    Лазерный дальномер Leica DISTO D210
    Лазерный дальномер Leica DISTO D210
      Лазерный дальномер Leica DISTO D210
      Лазерный дальномер Leica DISTO D210
      Лазерный дальномер Leica DISTO D210
      Лазерный дальномер Leica DISTO D210
      Лазерный дальномер Leica DISTO D210

      Лазерный дальномер Leica DISTO D210

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_118
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Нет
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Leica Disto D210 783648 предназначен для измерения расстояний, расчета площади и объема. Произведенные расчеты выводятся на яркий трехстрочный дисплей. Откидная пятка делает возможными измерения от внутренних углов, щелей и краев. Удобная влагозащищенная мембранная клавиатура снабжена функциональными клавишами для сложения, вычитания, расчета площади и объема. Благодаря эргономичной и компактной конструкции с мягкой накладкой инструмент легко помещается в кармане.

        Преимущества

        • Откидная пятка делает возможными измерения от внутренних углов, щелей и краев
        • Единицы измерения - метры, футы, дюймы
        • Отключение питания лазера происходит при отсутствии активности 90 секунд
        • Функция Пифагора для удобных замеров площади и объема помещений
        • Таймер задержки измерения
        • Защита от пыли и брызг: IP54
        • Одних батареек хватает на 5000 измерений
        • Диаметр лазерного пятна: 6 мм на 10 м, 30 мм на 50 м, 60 мм на 100 м
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса