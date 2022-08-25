Лазерный дальномер Leica DISTO D210
Арт. geototal_118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Leica Disto D210 783648 предназначен для измерения расстояний, расчета площади и объема. Произведенные расчеты выводятся на яркий трехстрочный дисплей. Откидная пятка делает возможными измерения от внутренних углов, щелей и краев. Удобная влагозащищенная мембранная клавиатура снабжена функциональными клавишами для сложения, вычитания, расчета площади и объема. Благодаря эргономичной и компактной конструкции с мягкой накладкой инструмент легко помещается в кармане.
Преимущества
- Откидная пятка делает возможными измерения от внутренних углов, щелей и краев
- Единицы измерения - метры, футы, дюймы
- Отключение питания лазера происходит при отсутствии активности 90 секунд
- Функция Пифагора для удобных замеров площади и объема помещений
- Таймер задержки измерения
- Защита от пыли и брызг: IP54
- Одних батареек хватает на 5000 измерений
- Диаметр лазерного пятна: 6 мм на 10 м, 30 мм на 50 м, 60 мм на 100 м
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса