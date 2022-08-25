Преимущества

Откидная пятка делает возможными измерения от внутренних углов, щелей и краев

Единицы измерения - метры, футы, дюймы

Отключение питания лазера происходит при отсутствии активности 90 секунд

Функция Пифагора для удобных замеров площади и объема помещений

Таймер задержки измерения

Защита от пыли и брызг: IP54

Одних батареек хватает на 5000 измерений

Диаметр лазерного пятна: 6 мм на 10 м, 30 мм на 50 м, 60 мм на 100 м

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Лазерный дальномер Leica Disto D210 783648 предназначен для измерения расстояний, расчета площади и объема. Произведенные расчеты выводятся на яркий трехстрочный дисплей. Откидная пятка делает возможными измерения от внутренних углов, щелей и краев. Удобная влагозащищенная мембранная клавиатура снабжена функциональными клавишами для сложения, вычитания, расчета площади и объема. Благодаря эргономичной и компактной конструкции с мягкой накладкой инструмент легко помещается в кармане.