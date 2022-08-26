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Лазерный дальномер Prexiso
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Prexiso
    Арт. X98162
    5.0
    1
    Лазерный дальномер Prexiso

      Лазерный дальномер Prexiso

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X98162
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Австралия
      Родина бренда
      		Швейцария
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер (рулетка) Prexiso (Прексизо) разработан в Швейцарии и выпускается на заводе в Австрии. Лазерный дальномер (рулетка) Prexiso специально разработан для бытового использования в помещениях и на улице. Позволяет производить точные измерения от 10 см до 40 метров, это более чем достаточно для измерений длины стен, высоты потолков и разбивки участков на улице. Двухстрочный жидкокристаллический дисплей помимо измеренного расстояния отображает всю необходимую информацию: заряд батареи, точку отсчет, индикацию работы лазера. Питание лазерного дальномера Prexiso осуществляется от одной батарейки 9V «Крона» и позволяет произвести до 3000 измерений.

        Преимущества

        • Доступная цена
        • Компактный размер
        • Точность ± 3 мм
        • Диапазон измерений от 10 см до 40 метров
        • Вычисление площадей и объемов
        • Функции сложения и вычитания
        • Режим трекинга