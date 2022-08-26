Лазерный дальномер Prexiso
Арт. X98162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австралия
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер (рулетка) Prexiso (Прексизо) разработан в Швейцарии и выпускается на заводе в Австрии. Лазерный дальномер (рулетка) Prexiso специально разработан для бытового использования в помещениях и на улице. Позволяет производить точные измерения от 10 см до 40 метров, это более чем достаточно для измерений длины стен, высоты потолков и разбивки участков на улице. Двухстрочный жидкокристаллический дисплей помимо измеренного расстояния отображает всю необходимую информацию: заряд батареи, точку отсчет, индикацию работы лазера. Питание лазерного дальномера Prexiso осуществляется от одной батарейки 9V «Крона» и позволяет произвести до 3000 измерений.
Преимущества
- Доступная цена
- Компактный размер
- Точность ± 3 мм
- Диапазон измерений от 10 см до 40 метров
- Вычисление площадей и объемов
- Функции сложения и вычитания
- Режим трекинга