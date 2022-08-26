Лазерный дальномер Prexiso

Преимущества

Доступная цена

Компактный размер

Точность ± 3 мм

Диапазон измерений от 10 см до 40 метров

Вычисление площадей и объемов

Функции сложения и вычитания

Режим трекинга

Лазерный дальномер (рулетка) Prexiso (Прексизо) разработан в Швейцарии и выпускается на заводе в Австрии. Лазерный дальномер (рулетка) Prexiso специально разработан для бытового использования в помещениях и на улице. Позволяет производить точные измерения от 10 см до 40 метров, это более чем достаточно для измерений длины стен, высоты потолков и разбивки участков на улице. Двухстрочный жидкокристаллический дисплей помимо измеренного расстояния отображает всю необходимую информацию: заряд батареи, точку отсчет, индикацию работы лазера. Питание лазерного дальномера Prexiso осуществляется от одной батарейки 9V «Крона» и позволяет произвести до 3000 измерений.