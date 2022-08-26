Лазерный дальномер Leica DISTO X310
Арт. geototal_122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Швейцария
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Выбор точки отсчета
|Нет
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Leica Disto X310 790656 предназначен для измерения расстояний, расчета площади и объема. Инструмент оснащен большим четырехстрочным дисплеем, куда выводятся все совершенные измерения. Благодаря датчику наклона можно производить вертикальные и горизонтальные измерения, даже если есть препятствия. Измерительные элементы защищены резиновыми вставками, благодаря чему инструмент способен выдержать падения с высоты двух метров.
Преимущества
- Единицы измерения - метры, футы, дюймы
- Отключение питания лазера происходит при отсутствии активности 90 секунд
- Функция Пифагора для удобных замеров площади и объема помещений
- С помощью датчика наклона можно определить косвенные высоты
- Откидная пятка делает возможными измерения от внутренних углов, щелей и краев
- Корпус и клавиатура имеют специальную защиту от воды и пыли
- Прорезиненные вставки для защиты от ударов, инструмент выдерживает падение с двухметровой высоты
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса