Лазерная рулетка ADA COSMO MINI
Арт. geototal_674
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Дальномер ADA Cosmo MINI – это отличная альтернатива обычной рулетке. Диапазон его действия – 30 м, а возможная погрешность – не более 3 мм. Этих показателей вполне достаточно для проведения отделочных и столярных работ, установки окон и дверей, дизайнерских расчетов и разных бытовых нужд.
Преимущества
- Простое и комфортное управление с помощью трех кнопок
- Возможность проводить замеры в непрерывном режиме
- Наличие подсветки дисплея
- Можно пользоваться в помещении и на улице
- Функция автоматического выключения продлевает срок службы батарей
- Уровень защиты от влаги, брызг и пыли – IP54