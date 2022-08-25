Лазерная рулетка ADA COSMO MINI

Преимущества

Простое и комфортное управление с помощью трех кнопок

Возможность проводить замеры в непрерывном режиме

Наличие подсветки дисплея

Можно пользоваться в помещении и на улице

Функция автоматического выключения продлевает срок службы батарей

Уровень защиты от влаги, брызг и пыли – IP54





Дальномер ADA Cosmo MINI – это отличная альтернатива обычной рулетке. Диапазон его действия – 30 м, а возможная погрешность – не более 3 мм. Этих показателей вполне достаточно для проведения отделочных и столярных работ, установки окон и дверей, дизайнерских расчетов и разных бытовых нужд.