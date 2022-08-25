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Лазерная рулетка ADA COSMO MINI
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI
    Арт. geototal_674
    5.0
    1
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI
    Лазерная рулетка ADA COSMO MINI
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI
      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI

      Лазерная рулетка ADA COSMO MINI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_674
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Дальномер ADA Cosmo MINI – это отличная альтернатива обычной рулетке. Диапазон его действия – 30 м, а возможная погрешность – не более 3 мм. Этих показателей вполне достаточно для проведения отделочных и столярных работ, установки окон и дверей, дизайнерских расчетов и разных бытовых нужд. 

        Преимущества

        • Простое и комфортное управление с помощью трех кнопок
        • Возможность проводить замеры в непрерывном режиме
        • Наличие подсветки дисплея
        • Можно пользоваться в помещении и на улице
        • Функция автоматического выключения продлевает срок службы батарей
        • Уровень защиты от влаги, брызг и пыли – IP54