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Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516
5.0
2
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Гигрометры
    Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516
    Арт. О00000003574
    5.0
    2
    Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516
    Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516
    Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516
      Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516
      Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516
      Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516

      Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003574
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		168х56х30.5
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516 подходит для профессионального и бытового использования. Помимо основных функций измерения температуры и влажности, позволяет определять температуру росы и влажного шарика. Дисплей прибора имеет подсветку, что облегчает считывание данных в плохо освещенных местах. После 15-ти минут бездействия происходит автоматическое отключение с целью экономии заряда батарей.

        Преимущества

        • Автоматическое отключение ЖК-дисплея
        • Функция Hold для удержания данных на экране
        • Отображение минимальных/максимальных значений
        • Компактный размер для удобства пользования
        • Внушительное время работы от батарей - до 50 часов