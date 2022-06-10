Преимущества

Автоматическое отключение ЖК-дисплея

Функция Hold для удержания данных на экране

Отображение минимальных/максимальных значений

Компактный размер для удобства пользования

Внушительное время работы от батарей - до 50 часов

Бесконтактный измеритель влажности и температуры Ada ZHT 100-70 А00516 подходит для профессионального и бытового использования. Помимо основных функций измерения температуры и влажности, позволяет определять температуру росы и влажного шарика. Дисплей прибора имеет подсветку, что облегчает считывание данных в плохо освещенных местах. После 15-ти минут бездействия происходит автоматическое отключение с целью экономии заряда батарей.