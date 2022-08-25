Лазерный дальномер ADA COSMO 120 VIDEO А00502 используется для измерения больших дистанций до 120 метров. Данная модель оснащена датчиком наклона 360°, что позволяет определить наклон любой поверхности. Для передачи полученных данных на ПК предусмотрена функция Bluetooth.

Преимущества

Режим измерения наклонных объектов пригодится, чтобы определить уклон крыши и т.д. Для расчёта нужно три замера расстояния, всё остальное прибор сделает автоматически

Функция маляра поможет определить общую площадь всех стен в помещении, не записывая промежуточные результаты. Пригодится при расчёте стройматериалов для отделки.

В режиме разметки прибор отмеряет отрезки заданного размера. Пригодится при установке заборов или антипарковочных столбов

Режим камеры с двукратным зумом поможет найти цель на дисплее. Даже в солнечную погоду прибор выполнит замер до точки, на которую нацелен визир

Позиционная скоба откидывается на 180°. С ней удобно делать замеры от края или из углов

На корпусе есть резьба 1/4''. Пригодится, чтобы установить прибор на штатив



