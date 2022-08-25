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Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Видео лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
    Арт. geototal_768
    5.0
    1
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
    Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video
      Лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video

      Видео лазерная рулетка с цифровым визиром ADA COSMO 120 Video

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_768
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный дальномер ADA COSMO 120 VIDEO А00502 используется для измерения больших дистанций до 120 метров. Данная модель оснащена датчиком наклона 360°, что позволяет определить наклон любой поверхности. Для передачи полученных данных на ПК предусмотрена функция Bluetooth.

        Преимущества

        • Режим измерения наклонных объектов пригодится, чтобы определить уклон крыши и т.д. Для расчёта нужно три замера расстояния, всё остальное прибор сделает автоматически
        • Функция маляра поможет определить общую площадь всех стен в помещении, не записывая промежуточные результаты. Пригодится при расчёте стройматериалов для отделки.
        • В режиме разметки прибор отмеряет отрезки заданного размера. Пригодится при установке заборов или антипарковочных столбов
        • Режим камеры с двукратным зумом поможет найти цель на дисплее. Даже в солнечную погоду прибор выполнит замер до точки, на которую нацелен визир
        • Позиционная скоба откидывается на 180°. С ней удобно делать замеры от края или из углов
        • На корпусе есть резьба 1/4''. Пригодится, чтобы установить прибор на штатив