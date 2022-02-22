Преимущества

Рабочая температура 0-40 градусов

Температура хранения от -20 до +60 градусов

Небольшой вес

Функция Пифагора

Определение минимального и максимального расстояния

Сложение и вычитание полученных значений

Функция непрерывного измерения

Возможность крепления оптического визира

Защита от дождя/пыли: IP54

Диапазон измерений с отражателем (при 10000 LUX): 0,1...100 м

Таймер

Оптический визир: 4х кратный (доп. опция)

Функция Constanta позволяет автоматически прибавить или вычесть установленное значение

Возможна установка прибора на штатив

Наличие встроенного пузырькового уровня

Измерения можно проводить от 4-х точек: фронт, тыл, пятка, штатив

Прибор может хранить в памяти 50 последних измерений

Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 Pro предназначен как для работы в помещении, так и для выполнения наружных работ. При помощи дальномера можно производить измерения длины от 0,1 до 70 метров. Питание аппарата происходит от батарейки, ее напряжения хватит на 3000 измерений. Дальномер оснащен электронным четырех строчным дисплеем с подсветкой. Предусмотрено сохранение в памяти прибора 50 последних измерений.