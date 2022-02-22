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Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 PRO
5.0
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 PRO
    Арт. X981117
    5.0
    2
    Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 PRO
    Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 PRO
    Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 PRO
      Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 PRO
      Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 PRO
      Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 PRO

      Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 PRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X981117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Condtrol Mettro 100 Pro предназначен как для работы в помещении, так и для выполнения наружных работ. При помощи дальномера можно производить измерения длины от 0,1 до 70 метров. Питание аппарата происходит от батарейки, ее напряжения хватит на 3000 измерений. Дальномер оснащен электронным четырех строчным дисплеем с подсветкой. Предусмотрено сохранение в памяти прибора 50 последних измерений.

        Преимущества

        • Рабочая температура 0-40 градусов
        • Температура хранения от -20 до +60 градусов
        • Небольшой вес
        • Функция Пифагора
        • Определение минимального и максимального расстояния
        • Сложение и вычитание полученных значений
        • Функция непрерывного измерения
        • Возможность крепления оптического визира
        • Защита от дождя/пыли: IP54
        • Диапазон измерений с отражателем (при 10000 LUX): 0,1...100 м
        • Таймер
        • Оптический визир: 4х кратный (доп. опция)
        • Функция Constanta позволяет автоматически прибавить или вычесть установленное значение
        • Возможна установка прибора на штатив
        • Наличие встроенного пузырькового уровня
        • Измерения можно проводить от 4-х точек: фронт, тыл, пятка, штатив
        • Прибор может хранить в памяти 50 последних измерений