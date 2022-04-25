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Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11
5.0
2
649 ₽
Наборы коронок по дереву
    Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11
    Арт. 90167516
    5.0
    2
    Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11
    Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11
    Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11
    Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11
      Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11
      Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11
      Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11
      Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11

      Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11

      649 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 90167516
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		футляр
      min диаметр, мм
      		19
      Все характеристики
      649 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор коронок MASTER STAYER 29600-H11 предназначен для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, фанере, ДСП, пластике. Может использоваться при монтаже электровыключателей и распределительных коробок, при прокладке сантехнических трубопроводов.

        Преимущества

        • Закаленные и разведенные зубья обеспечивают быстрое и аккуратное сверление
        • Высокий рабочий ресурс достигается путем специальной термической закалки режущих зубьев
        • Парооксидированное покрытие защищает инструмент от коррозии
        • Глубина пиления 22 мм