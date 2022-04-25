Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11
Арт. 90167516
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип упаковки
|футляр
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min диаметр, мм
|19
- Набор коронок MASTER STAYER 29600-H11 предназначен для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, фанере, ДСП, пластике. Может использоваться при монтаже электровыключателей и распределительных коробок, при прокладке сантехнических трубопроводов.
Преимущества
- Закаленные и разведенные зубья обеспечивают быстрое и аккуратное сверление
- Высокий рабочий ресурс достигается путем специальной термической закалки режущих зубьев
- Парооксидированное покрытие защищает инструмент от коррозии
- Глубина пиления 22 мм