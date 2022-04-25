Набор коронок по дереву Stayer 11шт 29600-H11

Преимущества

Закаленные и разведенные зубья обеспечивают быстрое и аккуратное сверление

Высокий рабочий ресурс достигается путем специальной термической закалки режущих зубьев

Парооксидированное покрытие защищает инструмент от коррозии

Глубина пиления 22 мм

Набор коронок MASTER STAYER 29600-H11 предназначен для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, фанере, ДСП, пластике. Может использоваться при монтаже электровыключателей и распределительных коробок, при прокладке сантехнических трубопроводов.