Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм

Преимущества

Удобный дизайн с дополнительной рукояткой

Корпус и основание из алюминиевого сплава

Выключатель с фиксацией во включенном положении

Двойная изоляция провода для безопасности

Надежное крепление фрезы в цанговом патроне

Подкладка из текстолита облегчает перемещение фрезера Фиолент МФ4-1100-Э Ф0079

Фрезер Фиолент МФ4-1100-Э Ф0079 служит для снятия фасок, фрезерования пазов и канавок, подгонки краев, выполнения декоративных фигур и работы с дверными полотнами. За грубую регулировку глубины фрезерования отвечает револьверный шестиступенчатый упор, а более тонкая настройка осуществляется винтовым регулятором. Комплектуется двумя направляющими, что повышает удобство работы с дверными полотнами. Для контроля длины фрезерования прямолинейных пазов в комплект поставки входит ограничитель. Электронная регулировка оборотов обеспечивает возможность работы с мягкими и твердыми породами древесины.