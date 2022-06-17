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Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм
Арт. О00000010395
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|82
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Макс. диаметр фрезы, мм
|26
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- Фрезер Фиолент МФ4-1100-Э Ф0079 служит для снятия фасок, фрезерования пазов и канавок, подгонки краев, выполнения декоративных фигур и работы с дверными полотнами. За грубую регулировку глубины фрезерования отвечает револьверный шестиступенчатый упор, а более тонкая настройка осуществляется винтовым регулятором. Комплектуется двумя направляющими, что повышает удобство работы с дверными полотнами. Для контроля длины фрезерования прямолинейных пазов в комплект поставки входит ограничитель. Электронная регулировка оборотов обеспечивает возможность работы с мягкими и твердыми породами древесины.
Преимущества
- Удобный дизайн с дополнительной рукояткой
- Корпус и основание из алюминиевого сплава
- Выключатель с фиксацией во включенном положении
- Двойная изоляция провода для безопасности
- Надежное крепление фрезы в цанговом патроне
- Подкладка из текстолита облегчает перемещение фрезера Фиолент МФ4-1100-Э Ф0079