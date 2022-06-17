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Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм
5.0
2
5 281 ₽
6 656 ₽
Фрезеры
  • Персональная скидка
Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм
Арт. О00000010395
5.0
2
Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм
Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм
Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм
Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм
  • Персональная скидка
Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм
Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм
Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм
Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм

Фрезер Фиолент МФ4-1100Э, 1100 Вт, цанга 8 мм

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  • -1 375 ₽
5 281 ₽
6 656 ₽
за штуку
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3 года гарантии
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000010395
5.0
2

Характеристики

Производитель
Фиолент
Упаковка
коробка
Копировальные вставки в комплекте
Нет
Рабочий ход фрезы, мм
82
Макс. диаметр фрезы, мм
26
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 375 ₽
5 281 ₽
6 656 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фрезер Фиолент МФ4-1100-Э Ф0079 служит для снятия фасок, фрезерования пазов и канавок, подгонки краев, выполнения декоративных фигур и работы с дверными полотнами. За грубую регулировку глубины фрезерования отвечает револьверный шестиступенчатый упор, а более тонкая настройка осуществляется винтовым регулятором. Комплектуется двумя направляющими, что повышает удобство работы с дверными полотнами. Для контроля длины фрезерования прямолинейных пазов в комплект поставки входит ограничитель. Электронная регулировка оборотов обеспечивает возможность работы с мягкими и твердыми породами древесины.

    Преимущества

    • Удобный дизайн с дополнительной рукояткой
    • Корпус и основание из алюминиевого сплава
    • Выключатель с фиксацией во включенном положении
    • Двойная изоляция провода для безопасности
    • Надежное крепление фрезы в цанговом патроне
    • Подкладка из текстолита облегчает перемещение фрезера Фиолент МФ4-1100-Э Ф0079