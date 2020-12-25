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Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
5.0
1
5 563 ₽
5 856 ₽
Фрезеры
  • Персональная скидка
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Арт. X1048041078
5.0
1
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
  • Персональная скидка
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Фрезер Фиолент МФ3-1100Э

Фрезер Фиолент МФ3-1100Э

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5 563 ₽
5 856 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
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  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X1048041078
5.0
1

Характеристики

Производитель
Фиолент
Упаковка
коробка
Копировальные вставки в комплекте
Нет
Рабочий ход фрезы, мм
50
Макс. диаметр фрезы, мм
26
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -293 ₽
5 563 ₽
5 856 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фрезер Фиолент МФ3-1100Э - эффективный в работе инструмент для ручной обработки древесины. Машина широко используется в сфере профессиональных столярно-слесарных и плотницких работ. Устройство обеспечивает качественную обработку фасок, кромок, профилей, выборку пазов, отверстий и прочего. Оснастка надежно фиксируется в цанговом патроне диаметром 8 мм.

    Преимущества

    • Надежная конструкция
    • Повышенный срок службы
    • Легкость использования