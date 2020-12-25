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Фрезер Фиолент МФ3-1100Э
Арт. X1048041078
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|50
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Макс. диаметр фрезы, мм
|26
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- Персональная скидка
- Фрезер Фиолент МФ3-1100Э - эффективный в работе инструмент для ручной обработки древесины. Машина широко используется в сфере профессиональных столярно-слесарных и плотницких работ. Устройство обеспечивает качественную обработку фасок, кромок, профилей, выборку пазов, отверстий и прочего. Оснастка надежно фиксируется в цанговом патроне диаметром 8 мм.
Преимущества
- Надежная конструкция
- Повышенный срок службы
- Легкость использования