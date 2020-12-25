Преимущества

Надежная конструкция

Повышенный срок службы

Легкость использования

Фрезер Фиолент МФ3-1100Э - эффективный в работе инструмент для ручной обработки древесины. Машина широко используется в сфере профессиональных столярно-слесарных и плотницких работ. Устройство обеспечивает качественную обработку фасок, кромок, профилей, выборку пазов, отверстий и прочего. Оснастка надежно фиксируется в цанговом патроне диаметром 8 мм.