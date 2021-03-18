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Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт
3.8
4
4 999 ₽
Фрезеры
  • Персональная скидка
Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт
Арт. О00000026736
3.8
4
Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт
Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт
Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт
  • Персональная скидка
Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт
Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт
Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт

Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт

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12 месяцев гарантии
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026736
3.8
4

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Упаковка
коробка
Копировальные вставки в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт служит для изготовления пазов, обработки кромок и профилей, фасок в деревянных конструкциях. Возможность регулировки числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим.
    Расположенная на передней части корпуса линейка обеспечивает контроль за глубиной фрезеровки.
    Благодаря патрубку для подключения пылесоса можно поддерживать чистоту на рабочем месте.
    Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, предохраняя его от перегрева.

    Преимущества

    • Возможность быстрой замены щеток
    • Двойная изоляция для безопасной работы
    • Для удобной регулировки глубины, фрезер оснащен ограничителем
    • Функция блокировки шпинделя позволяет легко заменить оснастку
    • Хорошо сбалансированная конструкция придает P.I.T. МАСТЕР PER8-C устойчивость