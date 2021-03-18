Преимущества

Возможность быстрой замены щеток

Двойная изоляция для безопасной работы

Для удобной регулировки глубины, фрезер оснащен ограничителем

Функция блокировки шпинделя позволяет легко заменить оснастку

Хорошо сбалансированная конструкция придает P.I.T. МАСТЕР PER8-C устойчивость

Фрезер P.I.T. МАСТЕР PER8-C, 1400 Вт служит для изготовления пазов, обработки кромок и профилей, фасок в деревянных конструкциях. Возможность регулировки числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим.Расположенная на передней части корпуса линейка обеспечивает контроль за глубиной фрезеровки.Благодаря патрубку для подключения пылесоса можно поддерживать чистоту на рабочем месте.Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, предохраняя его от перегрева.