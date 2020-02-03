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Фрезер Makita RP 0900
4.3
11
10 066 ₽
14 690 ₽
Фрезеры
    Фрезер Makita RP 0900
    Арт. Х12748
    4.3
    11
    Фрезер Makita RP 0900
    Фрезер Makita RP 0900
    Фрезер Makita RP 0900
    Фрезер Makita RP 0900
    Фрезер Makita RP 0900
    Фрезер Makita RP 0900
    Фрезер Makita RP 0900
    Фрезер Makita RP 0900
    Фрезер Makita RP 0900
      Фрезер Makita RP 0900
      Фрезер Makita RP 0900
      Фрезер Makita RP 0900
      Фрезер Makita RP 0900
      Фрезер Makita RP 0900
      Фрезер Makita RP 0900
      Фрезер Makita RP 0900
      Фрезер Makita RP 0900
      Фрезер Makita RP 0900

      Фрезер Makita RP 0900

      • -4 624 ₽
      10 066 ₽
      14 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12748
      4.3
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      • -4 624 ₽
      10 066 ₽
      14 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Фрезер Makita RP0900 оснащен надежным мощным двигателем и имеет высокую скорость работы, что обеспечивает гладкое фрезерование заготовок. Рукоятки с нескользящими накладками обеспечивают надежный и комфортный хват фрезера. Для точной работы глубина фрезерования регулируется.

        Преимущества

        • Широкая алюминиевая подставка
        • Включатель с предохранителем и фиксацией
        • Рукоятки с резиновым покрытием
        • Длинный сетевой шнур
        • Небольшой вес
        • Удобство управления. Удлиненный корпус фрезера Makita RP090 обеспечивает удобное управление инструментом
        • Регулировка глубины. Фрезер оснащен ограничителем глубины, который легко фиксируется нажатием кнопки
        • Чистота на рабочем месте. Для защиты от образующейся пыли фрезе оснащен дополнительной системой, которая позволяет подключить пылесос