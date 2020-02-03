Фрезер Makita RP 0900

Преимущества

Широкая алюминиевая подставка

Включатель с предохранителем и фиксацией

Рукоятки с резиновым покрытием

Длинный сетевой шнур

Небольшой вес

Удобство управления. Удлиненный корпус фрезера Makita RP090 обеспечивает удобное управление инструментом



Регулировка глубины. Фрезер оснащен ограничителем глубины, который легко фиксируется нажатием кнопки



Чистота на рабочем месте. Для защиты от образующейся пыли фрезе оснащен дополнительной системой, которая позволяет подключить пылесос



Фрезер Makita RP0900 оснащен надежным мощным двигателем и имеет высокую скорость работы, что обеспечивает гладкое фрезерование заготовок. Рукоятки с нескользящими накладками обеспечивают надежный и комфортный хват фрезера. Для точной работы глубина фрезерования регулируется.