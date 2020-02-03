Фрезер Makita RP 0900
Арт. Х12748
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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- Фрезер Makita RP0900 оснащен надежным мощным двигателем и имеет высокую скорость работы, что обеспечивает гладкое фрезерование заготовок. Рукоятки с нескользящими накладками обеспечивают надежный и комфортный хват фрезера. Для точной работы глубина фрезерования регулируется.
Преимущества
- Широкая алюминиевая подставка
- Включатель с предохранителем и фиксацией
- Рукоятки с резиновым покрытием
- Длинный сетевой шнур
- Небольшой вес
- Удобство управления. Удлиненный корпус фрезера Makita RP090 обеспечивает удобное управление инструментом
- Регулировка глубины. Фрезер оснащен ограничителем глубины, который легко фиксируется нажатием кнопки
- Чистота на рабочем месте. Для защиты от образующейся пыли фрезе оснащен дополнительной системой, которая позволяет подключить пылесос