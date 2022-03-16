Фрезер Makita 3612C

Преимущества

Возможность выбора глубины обработки - от 0 мм до 60 мм

Электронный контроль скорости с мягким запуском при включении

Система пылеудаления, возможность подключения пылесоса

Фрезер Makita 3612 C - это мощный инструмент профессионального класса. С его помощью на производствах делают фигурные пазы, кромки, фаски. От царапин на материале заготовок защищает опорная платформа из литого алюминия. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она поддерживает постоянное число оборотов и снижает вероятность получения травмы. Прозрачный щиток, расположенный внизу инструмента, и возможность подключения пылесоса способствуют сохранению рабочего места в чистоте.