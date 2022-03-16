Фрезер Makita 3612C
Арт. Х1236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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- Фрезер Makita 3612 C - это мощный инструмент профессионального класса. С его помощью на производствах делают фигурные пазы, кромки, фаски. От царапин на материале заготовок защищает опорная платформа из литого алюминия. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она поддерживает постоянное число оборотов и снижает вероятность получения травмы. Прозрачный щиток, расположенный внизу инструмента, и возможность подключения пылесоса способствуют сохранению рабочего места в чистоте.
Преимущества
- Возможность выбора глубины обработки - от 0 мм до 60 мм
- Электронный контроль скорости с мягким запуском при включении
- Система пылеудаления, возможность подключения пылесоса