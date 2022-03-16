Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезер Makita 3612C
5.0
3
28 509 ₽
41 080 ₽
Фрезеры
    Фрезер Makita 3612C
    Арт. Х1236
    5.0
    3
    Фрезер Makita 3612C
    Фрезер Makita 3612C
    Фрезер Makita 3612C
    Фрезер Makita 3612C
    Фрезер Makita 3612C
      Фрезер Makita 3612C
      Фрезер Makita 3612C
      Фрезер Makita 3612C
      Фрезер Makita 3612C
      Фрезер Makita 3612C

      Фрезер Makita 3612C

      • -12 571 ₽
      28 509 ₽
      41 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1236
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      • -12 571 ₽
      28 509 ₽
      41 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/250 10 мкн нить (для BB10) 0625
      520 ₽
      5.0
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" 112/250 10 мкн нить (для BB10) 0625
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 5мкм) нитка 0634
      110 ₽
      4.5
      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 5мкм) нитка 0634
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      1 119 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060055 (16", 1,3 мм, 55 звеньв)
      1 119 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060055 (16", 1,3 мм, 55 звеньв)
      Мешок-пылесборник для пылесоса Bigmaster BMC-183, до 36 л, 3 шт.
      290 ₽
      5.0
      Мешок-пылесборник для пылесоса Bigmaster BMC-183, до 36 л, 3 шт.
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-2 (12 шт.)
      1 281 ₽
      1 730 ₽
      5.0
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-2 (12 шт.)
      • -449 ₽
      Универсальная F-образная струбцина Matrix 20562 (200x315x45 мм)
      400 ₽
      5.0
      Универсальная F-образная струбцина Matrix 20562 (200x315x45 мм)
      Триггерная струбцина Stanley FMHT0-83235 (300 мм)
      2 490 ₽
      5.0
      Триггерная струбцина Stanley FMHT0-83235 (300 мм)
      Строительный пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0, 1000 Вт
      Нет в наличии
      5.0
      Строительный пылесос Karcher WD 3 P Premium EU-T 1.629-891.0, 1000 Вт
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Makita 3612 C - это мощный инструмент профессионального класса. С его помощью на производствах делают фигурные пазы, кромки, фаски. От царапин на материале заготовок защищает опорная платформа из литого алюминия. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она поддерживает постоянное число оборотов и снижает вероятность получения травмы. Прозрачный щиток, расположенный внизу инструмента, и возможность подключения пылесоса способствуют сохранению рабочего места в чистоте.

        Преимущества

        • Возможность выбора глубины обработки - от 0 мм до 60 мм
        • Электронный контроль скорости с мягким запуском при включении
        • Система пылеудаления, возможность подключения пылесоса