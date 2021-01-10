Преимущества

Возможность регулировки глубины фрезерования: 0-60 мм

Фиксатор шпинделя для простой замены принадлежностей

Система пылеудаления для поддержания рабочего места в чистоте

Параллельный упор имеет регулировочный винт, при помощи которого можно осуществлять точную настройку

Система стабилизации поддерживает заданное число оборотов как на холостом ходу, так и под нагрузкой

Фрезер CROWN CT11001 служит для фрезерования пазов и отверстий, обработки кромок заготовок из древесины, пластика и прочих материалов.Возможность регулировки числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материалов.Наличие патрубка позволяет подключать фрезер к устройству для отсоса пыли с целью поддержания чистоты на рабочем месте.Система ограничения пускового тока дает возможность плавно включать инструмент - фреза раскручивается постепенно, без рывков.