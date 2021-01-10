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Фрезер Crown CT11001
Арт. О00000003967
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
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Рабочий ход фрезы, мм
|60
|
Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Да
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- Фрезер CROWN CT11001 служит для фрезерования пазов и отверстий, обработки кромок заготовок из древесины, пластика и прочих материалов.
Возможность регулировки числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материалов.
Наличие патрубка позволяет подключать фрезер к устройству для отсоса пыли с целью поддержания чистоты на рабочем месте.
Система ограничения пускового тока дает возможность плавно включать инструмент - фреза раскручивается постепенно, без рывков.
Преимущества
- Возможность регулировки глубины фрезерования: 0-60 мм
- Фиксатор шпинделя для простой замены принадлежностей
- Система пылеудаления для поддержания рабочего места в чистоте
- Параллельный упор имеет регулировочный винт, при помощи которого можно осуществлять точную настройку
- Система стабилизации поддерживает заданное число оборотов как на холостом ходу, так и под нагрузкой