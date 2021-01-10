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Фрезер Crown CT11001
5.0
1
11 890 ₽
Фрезеры
  • Персональная скидка
Фрезер Crown CT11001
Арт. О00000003967
5.0
1
Фрезер Crown CT11001
Фрезер Crown CT11001
Фрезер Crown CT11001
Фрезер Crown CT11001
  • Персональная скидка
Фрезер Crown CT11001
Фрезер Crown CT11001
Фрезер Crown CT11001
Фрезер Crown CT11001

Фрезер Crown CT11001

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11 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003967
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Упаковка
коробка
Копировальные вставки в комплекте
Да
Рабочий ход фрезы, мм
60
Адаптер для пылеудаления в комплекте
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фрезер CROWN CT11001 служит для фрезерования пазов и отверстий, обработки кромок заготовок из древесины, пластика и прочих материалов.
    Возможность регулировки числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от особенностей материалов.
    Наличие патрубка позволяет подключать фрезер к устройству для отсоса пыли с целью поддержания чистоты на рабочем месте.
    Система ограничения пускового тока дает возможность плавно включать инструмент - фреза раскручивается постепенно, без рывков.

    Преимущества

    • Возможность регулировки глубины фрезерования: 0-60 мм
    • Фиксатор шпинделя для простой замены принадлежностей
    • Система пылеудаления для поддержания рабочего места в чистоте
    • Параллельный упор имеет регулировочный винт, при помощи которого можно осуществлять точную настройку
    • Система стабилизации поддерживает заданное число оборотов как на холостом ходу, так и под нагрузкой