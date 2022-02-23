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Фрезер DeWalt DW 625 E
5.0
2
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Арт. Х12570
    5.0
    2
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
    Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E
      Фрезер DeWalt DW 625 E

      Фрезер DeWalt DW 625 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12570
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		80
      Адаптер для пылеудаления в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер DeWalt DW 625 E сконструирован для профессионального фрезерования различных материалов: дерева, пластика, алюминия. Для точной работы с различными материалами, фрезер оснащен функцией электронной регулировкой скорости. За счет стабилизация рабочей скорости при увеличении нагрузки поддерживается постоянная скорость работы. Для удобной регулировки глубины, фрезер оснащен линейкой и фиксатором глубины фрезерования.

        Преимущества

        • Для начала работы без рывков, в инструменте предусмотрен плавный пуск, что повышает точность врезания фрезы
        • Автоматическая стабилизация оборотов при проходе фрезы через сучки и прочие неровности в обрабатываемом материале
        • Двухстоечная система прецизионных направляющих - для минимального люфта и точной работы
        • Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением, можно работать от незаземленной розетки
        • Направляющие с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы