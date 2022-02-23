Преимущества

Для начала работы без рывков, в инструменте предусмотрен плавный пуск, что повышает точность врезания фрезы

Автоматическая стабилизация оборотов при проходе фрезы через сучки и прочие неровности в обрабатываемом материале

Двухстоечная система прецизионных направляющих - для минимального люфта и точной работы

Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением, можно работать от незаземленной розетки

Направляющие с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы

Фрезер DeWalt DW 625 E сконструирован для профессионального фрезерования различных материалов: дерева, пластика, алюминия. Для точной работы с различными материалами, фрезер оснащен функцией электронной регулировкой скорости. За счет стабилизация рабочей скорости при увеличении нагрузки поддерживается постоянная скорость работы. Для удобной регулировки глубины, фрезер оснащен линейкой и фиксатором глубины фрезерования.