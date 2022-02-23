Фрезер DeWalt DW 625 E
Арт. Х12570
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|80
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Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Да
- Фрезер DeWalt DW 625 E сконструирован для профессионального фрезерования различных материалов: дерева, пластика, алюминия. Для точной работы с различными материалами, фрезер оснащен функцией электронной регулировкой скорости. За счет стабилизация рабочей скорости при увеличении нагрузки поддерживается постоянная скорость работы. Для удобной регулировки глубины, фрезер оснащен линейкой и фиксатором глубины фрезерования.
Преимущества
- Для начала работы без рывков, в инструменте предусмотрен плавный пуск, что повышает точность врезания фрезы
- Автоматическая стабилизация оборотов при проходе фрезы через сучки и прочие неровности в обрабатываемом материале
- Двухстоечная система прецизионных направляющих - для минимального люфта и точной работы
- Двойная изоляция - для защиты от прикосновения к частям инструмента, находящимся под напряжением, можно работать от незаземленной розетки
- Направляющие с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы