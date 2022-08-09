Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
Арт. О00000033452
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер по гипсокартону Dewalt 18 В XR DCS551N-XJ служит для резки отверстий в гипсокартоне, фанере, досках. Работает от литий-ионного аккумулятора. Смена насадок и принадлежностей производится без помощи ключа. Пылезащитный выключатель обеспечивает долгий срок службы инструмента. Предусмотрена возможность регулировки глубины фрезерования.
Преимущества
- Компактный фрезер отлично лежит в руке
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах
- Отсутствие провода повышает маневренность и безопасность во время эксплуатации
- Регулировка глубины фрезерования для улучшенного контроля при погружной резке листового материала
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда