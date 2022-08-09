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Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
4.0
1
11 504 ₽
12 110 ₽
Фрезеры
    Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
    Арт. О00000033452
    4.0
    1
    Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
    Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
    Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
    Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
    Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
      Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
      Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
      Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
      Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ
      Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ

      Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ

      • -606 ₽
      11 504 ₽
      12 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033452
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      • -606 ₽
      11 504 ₽
      12 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер по гипсокартону Dewalt 18 В XR DCS551N-XJ служит для резки отверстий в гипсокартоне, фанере, досках. Работает от литий-ионного аккумулятора. Смена насадок и принадлежностей производится без помощи ключа. Пылезащитный выключатель обеспечивает долгий срок службы инструмента. Предусмотрена возможность регулировки глубины фрезерования.

        Преимущества

        • Компактный фрезер отлично лежит в руке
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Идеально подходит для работы в труднодоступных местах
        • Отсутствие провода повышает маневренность и безопасность во время эксплуатации
        • Регулировка глубины фрезерования для улучшенного контроля при погружной резке листового материала
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!