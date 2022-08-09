Фрезер по гипсокартону DeWalt DCS551N-XJ 18В XR, без АКБ и ЗУ

Преимущества

Компактный фрезер отлично лежит в руке

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

Отсутствие провода повышает маневренность и безопасность во время эксплуатации

Регулировка глубины фрезерования для улучшенного контроля при погружной резке листового материала

Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства!

Фрезер по гипсокартону Dewalt 18 В XR DCS551N-XJ служит для резки отверстий в гипсокартоне, фанере, досках. Работает от литий-ионного аккумулятора. Смена насадок и принадлежностей производится без помощи ключа. Пылезащитный выключатель обеспечивает долгий срок службы инструмента. Предусмотрена возможность регулировки глубины фрезерования.