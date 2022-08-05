Фрезер DeWalt DW 626

Фрезер DeWALT DW626 — чрезвычайно производительный фрезер для самых серьезных задач. Работает с деревом, алюминием, пластиком. Высокая производительность вне зависимости от сложности задач гарантирована мощным двигателем и электронным регулятором скоростей на 7 режимов. Высокопрочный корпус из литого алюминия и пластика реализует улучшенную функциональность. Фрезер оснащен системой прецизионной регулировки глубины фрезерования. Пять ступеней поворотного упора (из них 2 — регулируемые). Повышенная защита подшипников комбинирована с максимальной защитой пользователя благодаря революционной системе пылеудаления. Для самых серьезных задач можно подключить пылесос. Чтобы не заслонять рабочий обзор, пылесос подключается снизу. Мощный двигатель комбинирован с электронным регулятором скорости (доступно 7 режимов в промежутке 8000-21000 оборотов в минуту). Постоянная аппаратная мощность (вне зависимости от нагрузок) поддерживается электронным способом. Фрезер оснащен системой плавного пуска. Обороты набираются постепенно, благодаря чему гарантируется качество работы с самого начала. Можно выбрать оптимальный режим в зависимости от материала, сложности и продолжительности задач. Из этих же критериев можно подобрать и фрезу нужного диаметра. Предусмотрена система легкой и быстрой смены принадлежностей благодаря функции блокировки шпинделя

Преимущества