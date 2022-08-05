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Фрезер DeWalt DW 626
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер DeWalt DW 626
    Арт. Х1272148
    5.0
    1
    Фрезер DeWalt DW 626
    Фрезер DeWalt DW 626
    Фрезер DeWalt DW 626
    Фрезер DeWalt DW 626
    Фрезер DeWalt DW 626
    Фрезер DeWalt DW 626
    Фрезер DeWalt DW 626
      Фрезер DeWalt DW 626
      Фрезер DeWalt DW 626
      Фрезер DeWalt DW 626
      Фрезер DeWalt DW 626
      Фрезер DeWalt DW 626
      Фрезер DeWalt DW 626
      Фрезер DeWalt DW 626

      Фрезер DeWalt DW 626

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1272148
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фрезер DeWALT DW626 — чрезвычайно производительный фрезер для самых серьезных задач. Работает с деревом, алюминием, пластиком. Высокая производительность вне зависимости от сложности задач гарантирована мощным двигателем и электронным регулятором скоростей на 7 режимов. Высокопрочный корпус из литого алюминия и пластика реализует улучшенную функциональность. Фрезер оснащен системой прецизионной регулировки глубины фрезерования. Пять ступеней поворотного упора (из них 2 — регулируемые). Повышенная защита подшипников комбинирована с максимальной защитой пользователя благодаря революционной системе пылеудаления. Для самых серьезных задач можно подключить пылесос. Чтобы не заслонять рабочий обзор, пылесос подключается снизу. Мощный двигатель комбинирован с электронным регулятором скорости (доступно 7 режимов в промежутке 8000-21000 оборотов в минуту). Постоянная аппаратная мощность (вне зависимости от нагрузок) поддерживается электронным способом. Фрезер оснащен системой плавного пуска. Обороты набираются постепенно, благодаря чему гарантируется качество работы с самого начала. Можно выбрать оптимальный режим в зависимости от материала, сложности и продолжительности задач. Из этих же критериев можно подобрать и фрезу нужного диаметра. Предусмотрена система легкой и быстрой смены принадлежностей благодаря функции блокировки шпинделя

        Преимущества

        • Мощный электродвигатель 2300 Вт обладает высокой выходной мощностью и идеально подходит для работы как в ручном режиме, так и стационарном, закрепленном на столе
        • Функция электронного управления скоростью позволяет работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием и стабилизировать скорость при разных нагрузках
        • 7-ступенчатая регулировка скорости вращения обеспечивает высокое качество обработки в разных материалах фрезами различных диаметров
        • Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения фрезера во время начала работы
        • Пылезащищенные подшипники обеспечивают долгий срок службы фрезера
        • Регулировка глубины фрезерования с тонкой подстройкой
        • Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе
        • Большие, удобные и регулируемые рукоятки с интегрированным выключателем и блокировкой глубины фрезерования для удобства работы
        • 5 фиксированных положений глубины фрезерования
        • Блокировка шпинделя для быстрой и легкой смены фрез
        • Система пылеудаления через специальную направляющую