Фрезер DeWalt DW621-QS
Арт. Х1203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер DeWalt DW 621 предназначен для выполнения углублений в деревянных, пластиковых и алюминиевых заготовках. Мощный двигатель и высокое число оборотов обеспечивают высокую производительность и быстрое выполнение поставленных задач. Инструмент имеет три разных положения глубины фрезерования, которые могут контролироваться оператором, точность регулирования составляет 0,1 мм.
Преимущества
- Регулировка глубины фрезерования с точностью до 0.1 мм
- Блокировка выключателя - безопасная работа
- Фиксация выключателя - непрерывная работа
- Электронная система стабилизации оборотов
- Плавный пуск
- Три разных положения глубины фрезерования
- Блокировка шпинделя