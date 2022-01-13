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Фрезер DeWalt DW621-QS
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер DeWalt DW621-QS
    Арт. Х1203
    5.0
    1
    Фрезер DeWalt DW621-QS
    Фрезер DeWalt DW621-QS
    Фрезер DeWalt DW621-QS
    Фрезер DeWalt DW621-QS
    Фрезер DeWalt DW621-QS
    Фрезер DeWalt DW621-QS
    Фрезер DeWalt DW621-QS
    Фрезер DeWalt DW621-QS
      Фрезер DeWalt DW621-QS
      Фрезер DeWalt DW621-QS
      Фрезер DeWalt DW621-QS
      Фрезер DeWalt DW621-QS
      Фрезер DeWalt DW621-QS
      Фрезер DeWalt DW621-QS
      Фрезер DeWalt DW621-QS
      Фрезер DeWalt DW621-QS

      Фрезер DeWalt DW621-QS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1203
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер DeWalt DW 621 предназначен для выполнения углублений в деревянных, пластиковых и алюминиевых заготовках. Мощный двигатель и высокое число оборотов обеспечивают высокую производительность и быстрое выполнение поставленных задач. Инструмент имеет три разных положения глубины фрезерования, которые могут контролироваться оператором, точность регулирования составляет 0,1 мм.

        Преимущества

        • Регулировка глубины фрезерования с точностью до 0.1 мм
        • Блокировка выключателя - безопасная работа
        • Фиксация выключателя - непрерывная работа
        • Электронная система стабилизации оборотов
        • Плавный пуск
        • Три разных положения глубины фрезерования
        • Блокировка шпинделя