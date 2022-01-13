Фрезер DeWalt DW621-QS

Преимущества

Регулировка глубины фрезерования с точностью до 0.1 мм

Блокировка выключателя - безопасная работа

Фиксация выключателя - непрерывная работа

Электронная система стабилизации оборотов

Плавный пуск

Три разных положения глубины фрезерования

Блокировка шпинделя

Фрезер DeWalt DW 621 предназначен для выполнения углублений в деревянных, пластиковых и алюминиевых заготовках. Мощный двигатель и высокое число оборотов обеспечивают высокую производительность и быстрое выполнение поставленных задач. Инструмент имеет три разных положения глубины фрезерования, которые могут контролироваться оператором, точность регулирования составляет 0,1 мм.