Фрезер универсальный Зубр ФМ-1900

Преимущества

Большая мощность ЗУБР ФМ-1900 – легкое фрезерование на любую глубину

Плавный пуск – безопасный разгон двигателя без стартового рывка

Быстрая замена щеток – облегчает и ускоряет обслуживание

Электронная регулировка частоты вращения – выбора оптимальных настроек

Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой – работа без потери эффективности

Три размера цанг – использование широкого спектра расходного инструмента

Револьверный упор со шкалой и ступенчатым изменением глубины – для предварительной установки глубины

Прозрачный щиток и патрубок для пылесоса – поддержание чистоты рабочего места

Параллельный упор с точной настройкой – для ровного пиления вдоль кромки

Универсальный фрезер ЗУБР ФМ-1900 представляет собой многофункциональное изделие для различных видов фрезерования (в т.ч. фигурного, по шаблону, по радиусу). Большая мощность обеспечивает легкое фрезерование любым диаметром на различную глубину. Электронная регулировка частоты вращения позволяет выбрать оптимальные настройки под конкретный процесс. Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой помогает работать без потери эффективности. В комплекте предусмотрено три размера цанг для использования широкого спектра расходного инструмента.