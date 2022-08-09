Аккумуляторный фрезер Интерскол ФМА-55/18ВЭ, бесщеточный (без аккум. и ЗУ) 695.1.0.70

Преимущества

Высокая энергоэффективность, отличная производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением;

Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода;

Li-ion аккумуляторы АПИ позволяют сэкономить до 70% средств при приобретении каждой следующей машины;

3 в одном – универсальный фрезер, кромочный «одноручный» фрезер и прямошлифовальная машинка;

Светодиодная подсветка рабочей зоны;

Увеличенный вертикальный ход фрезы;

Цанги 6 мм и 8 мм уже в комплекте;

Адаптер для подключения системы пылеудаления, наличие которой повышает качество и точность обработки детали (опилки не закрывают линии разметки и т.п.);

Защитный щиток для фрезерования без адаптера пылеудаления;

Револьверный упор, при помощи которого задается шаг глубины погружения для послойного фрезерования;

Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час, не сокращая срок ее службы.

Бесщеточный аккумуляторный фрезер Интерскол ФМА-55/18ВЭ 695.1.0.70 решает значительный круг столярных задач. Выполняет разделительные, соединительные и декоративные операции. Модель оснащена электронным блоком, выполняющим несколько функций, таких как: регулировка скорости - для получения финишной поверхности без прижогов, поддержка оборотов под нагрузкой - обеспечивает стабильное качество обработки вне зависимости от извивов и сучков, плавный пуск - исключает рывок при пуске, защита от непреднамеренного пуска. Использование вентильного бесщеточного двигателя с цифровым управлением позволило получить более высокий КПД (выше на 30%). Это дает возможность больше работать на одном заряде и таким образом экономить ресурс работы аккумуляторного блока.