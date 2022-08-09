Аккумуляторный фрезер Интерскол ФМА-55/18ВЭ, бесщеточный (без аккум. и ЗУ) 695.1.0.70
Арт. О00000042055
Аккумуляторный фрезер Интерскол ФМА-55/18ВЭ, бесщеточный (без аккум. и ЗУ) 695.1.0.70
Арт. О00000042055
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Рабочий ход фрезы, мм
|44
- Бесщеточный аккумуляторный фрезер Интерскол ФМА-55/18ВЭ 695.1.0.70 решает значительный круг столярных задач. Выполняет разделительные, соединительные и декоративные операции. Модель оснащена электронным блоком, выполняющим несколько функций, таких как: регулировка скорости - для получения финишной поверхности без прижогов, поддержка оборотов под нагрузкой - обеспечивает стабильное качество обработки вне зависимости от извивов и сучков, плавный пуск - исключает рывок при пуске, защита от непреднамеренного пуска. Использование вентильного бесщеточного двигателя с цифровым управлением позволило получить более высокий КПД (выше на 30%). Это дает возможность больше работать на одном заряде и таким образом экономить ресурс работы аккумуляторного блока.
Преимущества
- Высокая энергоэффективность, отличная производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением;
- Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода;
- Li-ion аккумуляторы АПИ позволяют сэкономить до 70% средств при приобретении каждой следующей машины;
- 3 в одном – универсальный фрезер, кромочный «одноручный» фрезер и прямошлифовальная машинка;
- Светодиодная подсветка рабочей зоны;
- Увеличенный вертикальный ход фрезы;
- Цанги 6 мм и 8 мм уже в комплекте;
- Адаптер для подключения системы пылеудаления, наличие которой повышает качество и точность обработки детали (опилки не закрывают линии разметки и т.п.);
- Защитный щиток для фрезерования без адаптера пылеудаления;
- Револьверный упор, при помощи которого задается шаг глубины погружения для послойного фрезерования;
- Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час, не сокращая срок ее службы.