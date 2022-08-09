Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный фрезер Интерскол ФМА-55/18ВЭ, бесщеточный (без аккум. и ЗУ) 695.1.0.70
5.0
1
8 892 ₽
9 880 ₽
Фрезеры
    Аккумуляторный фрезер Интерскол ФМА-55/18ВЭ, бесщеточный (без аккум. и ЗУ) 695.1.0.70
    Арт. О00000042055
    5.0
    1
    Аккумуляторный фрезер Интерскол ФМА-55/18ВЭ, бесщеточный (без аккум. и ЗУ) 695.1.0.70

      Аккумуляторный фрезер Интерскол ФМА-55/18ВЭ, бесщеточный (без аккум. и ЗУ) 695.1.0.70

      • -988 ₽
      8 892 ₽
      9 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000042055
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Рабочий ход фрезы, мм
      		44
      Все характеристики
      • -988 ₽
      8 892 ₽
      9 880 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бесщеточный аккумуляторный фрезер Интерскол ФМА-55/18ВЭ 695.1.0.70 решает значительный круг столярных задач. Выполняет разделительные, соединительные и декоративные операции. Модель оснащена электронным блоком, выполняющим несколько функций, таких как: регулировка скорости - для получения финишной поверхности без прижогов, поддержка оборотов под нагрузкой - обеспечивает стабильное качество обработки вне зависимости от извивов и сучков, плавный пуск - исключает рывок при пуске, защита от непреднамеренного пуска. Использование вентильного бесщеточного двигателя с цифровым управлением позволило получить более высокий КПД (выше на 30%). Это дает возможность больше работать на одном заряде и таким образом экономить ресурс работы аккумуляторного блока.

        Преимущества

        • Высокая энергоэффективность, отличная производительность, мощность и надежность благодаря вентильному бесщеточному приводу с цифровым управлением;
        • Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода;
        • Li-ion аккумуляторы АПИ позволяют сэкономить до 70% средств при приобретении каждой следующей машины;
        • 3 в одном – универсальный фрезер, кромочный «одноручный» фрезер и прямошлифовальная машинка;
        • Светодиодная подсветка рабочей зоны;
        • Увеличенный вертикальный ход фрезы;
        • Цанги 6 мм и 8 мм уже в комплекте;
        • Адаптер для подключения системы пылеудаления, наличие которой повышает качество и точность обработки детали (опилки не закрывают линии разметки и т.п.);
        • Защитный щиток для фрезерования без адаптера пылеудаления;
        • Револьверный упор, при помощи которого задается шаг глубины погружения для послойного фрезерования;
        • Моноблочная бестрансформаторная зарядка заряжает батарею за 1 час, не сокращая срок ее службы.