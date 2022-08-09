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Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э
5.0
1
12 901 ₽
13 580 ₽
Фрезеры
    Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э
    Арт. Х12817
    5.0
    1
    Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э

      Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э

      • -679 ₽
      12 901 ₽
      13 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12817
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      • -679 ₽
      12 901 ₽
      13 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э - профессиональный инструмент мощностью 2.2 кВт, предназначенный для фигурной обработки заготовок из древесины. Предусмотрена регулировка числа оборотов и электроника для их поддержания. Так как инструмент довольно мощный, имеется ограничение пускового тока для плавного запуска устройства. Удобные прорезиненные рукоятки предотвращают соскальзывание руки.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес
        • Высокая мощность
        • Оптимизирован для работы на фрезерном столе
        • Предусмотрено ограничение пускового тока для плавного запуска
        • Возможно подключение пылеотсоса
        • Электроника для поддержания заданного числа оборотов
        • Регулировка числа оборотов