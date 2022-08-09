Преимущества

Небольшие габариты и вес

Высокая мощность

Оптимизирован для работы на фрезерном столе

Предусмотрено ограничение пускового тока для плавного запуска

Возможно подключение пылеотсоса

Электроника для поддержания заданного числа оборотов

Регулировка числа оборотов

Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э - профессиональный инструмент мощностью 2.2 кВт, предназначенный для фигурной обработки заготовок из древесины. Предусмотрена регулировка числа оборотов и электроника для их поддержания. Так как инструмент довольно мощный, имеется ограничение пускового тока для плавного запуска устройства. Удобные прорезиненные рукоятки предотвращают соскальзывание руки.