Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э
Арт. Х12817
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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- Фрезер Интерскол ФМ-67/2200Э - профессиональный инструмент мощностью 2.2 кВт, предназначенный для фигурной обработки заготовок из древесины. Предусмотрена регулировка числа оборотов и электроника для их поддержания. Так как инструмент довольно мощный, имеется ограничение пускового тока для плавного запуска устройства. Удобные прорезиненные рукоятки предотвращают соскальзывание руки.
Преимущества
- Небольшие габариты и вес
- Высокая мощность
- Оптимизирован для работы на фрезерном столе
- Предусмотрено ограничение пускового тока для плавного запуска
- Возможно подключение пылеотсоса
- Электроника для поддержания заданного числа оборотов
- Регулировка числа оборотов