Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э

Универсальный фрезер Интерскол ФМ-62/2200Э - это классический фрезер с мощным мотором, предназначенный для выполнения профессиональных работ. Прекрасно продуманная конструкция сочетает в себе оптимальный вес, размер и мощность инструмента. Может обрабатывать канавки, края, профили и отверстия с шероховатыми краями в твердом основании, древесине, синтети­ческих и легких строительных материалах. Инструмент надежен - создан для длительной эксплуатации

Преимущества