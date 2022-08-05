Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
Арт. Х12778
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|кейс
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
- Универсальный фрезер Интерскол ФМ-62/2200Э - это классический фрезер с мощным мотором, предназначенный для выполнения профессиональных работ. Прекрасно продуманная конструкция сочетает в себе оптимальный вес, размер и мощность инструмента. Может обрабатывать канавки, края, профили и отверстия с шероховатыми краями в твердом основании, древесине, синтетических и легких строительных материалах. Инструмент надежен - создан для длительной эксплуатации
Преимущества
- Возможность подключения пылесоса для чистоты рабочего места
- Электронная регулировка оборотов позволяет контролировать глубину реза на конкретном материале
- Система плавного пуска не допускает смешение фрезера в начале работы
- В универсальном фрезере Интерскол ФМ-62/2200Э используются вращающиеся фрезерные головки
- При использовании головок определенного типа можно обрабатывать цветные металлы на низкой скорости