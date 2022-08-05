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Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
    Арт. Х12778
    5.0
    1
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э

      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/2200Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12778
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный фрезер Интерскол ФМ-62/2200Э - это классический фрезер с мощным мотором, предназначенный для выполнения профессиональных работ. Прекрасно продуманная конструкция сочетает в себе оптимальный вес, размер и мощность инструмента. Может обрабатывать канавки, края, профили и отверстия с шероховатыми краями в твердом основании, древесине, синтети­ческих и легких строительных материалах. Инструмент надежен - создан для длительной эксплуатации

        Преимущества

        • Возможность подключения пылесоса для чистоты рабочего места
        • Электронная регулировка оборотов позволяет контролировать глубину реза на конкретном материале
        • Система плавного пуска не допускает смешение фрезера в начале работы
        • В универсальном фрезере Интерскол ФМ-62/2200Э используются вращающиеся фрезерные головки
        • При использовании головок определенного типа можно обрабатывать цветные металлы на низкой скорости