Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
Арт. Х12820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер Интерскол ФМ-62/1500Э предназначен для обработки деревянных заготовок. С помощью такого фрезера можно легко и удобно делать сложные пазы, уступы, профили, кромки, канавки и т.п. Плавный пуск обеспечивает работу без сколов. Константная электроника делает работу более точной. Наличие пылеотсоса обеспечивает чистоту рабочей поверхности
Преимущества
- Небольшой размер и вес фрезера Интерскол ФМ-62/1500Э
- Достаточная для большинства работ мощность
- Эргономичная конструкция
- Возможность подключения пылеотсоса