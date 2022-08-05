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Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
    Арт. Х12820
    5.0
    1
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
    Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э
      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э

      Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12820
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Интерскол ФМ-62/1500Э предназначен для обработки деревянных заготовок. С помощью такого фрезера можно легко и удобно делать сложные пазы, уступы, профили, кромки, канавки и т.п. Плавный пуск обеспечивает работу без сколов. Константная электроника делает работу более точной. Наличие пылеотсоса обеспечивает чистоту рабочей поверхности

        Преимущества

        • Небольшой размер и вес фрезера Интерскол ФМ-62/1500Э
        • Достаточная для большинства работ мощность
        • Эргономичная конструкция
        • Возможность подключения пылеотсоса