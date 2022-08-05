Фрезерная машина Интерскол ФМ-62/1500Э

Фрезер Интерскол ФМ-62/1500Э предназначен для обработки деревянных заготовок. С помощью такого фрезера можно легко и удобно делать сложные пазы, уступы, профили, кромки, канавки и т.п. Плавный пуск обеспечивает работу без сколов. Константная электроника делает работу более точной. Наличие пылеотсоса обеспечивает чистоту рабочей поверхности

Преимущества