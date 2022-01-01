Преимущества

Плавный пуск

Отсутствие провода повышает маневренность и безопасность работы

Поддержание постоянного числа оборотов даже при увеличении нагрузки

Возможность подключения пылесоса для сохранения чистоты на рабочем месте

Аккумуляторный фрезер CROWN CT26010HX, без ЗУ и АКБ - надежный инструмент, предназначенный для фигурной обработки заготовок из древесины и композитных материалов.