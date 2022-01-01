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Аккумуляторный фрезер Crown CT26010HX, без ЗУ и АКБ
Арт. О00000034548
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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- Аккумуляторный фрезер CROWN CT26010HX, без ЗУ и АКБ - надежный инструмент, предназначенный для фигурной обработки заготовок из древесины и композитных материалов.
Преимущества
- Плавный пуск
- Отсутствие провода повышает маневренность и безопасность работы
- Поддержание постоянного числа оборотов даже при увеличении нагрузки
- Возможность подключения пылесоса для сохранения чистоты на рабочем месте