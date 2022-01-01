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Аккумуляторный фрезер Crown CT26010HX, без ЗУ и АКБ
7 790 ₽
Фрезеры
  • Персональная скидка
Аккумуляторный фрезер Crown CT26010HX, без ЗУ и АКБ
Арт. О00000034548
Аккумуляторный фрезер Crown CT26010HX, без ЗУ и АКБ
  • Персональная скидка

Аккумуляторный фрезер Crown CT26010HX, без ЗУ и АКБ

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7 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000034548

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Упаковка
коробка
Копировальные вставки в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 9 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный фрезер CROWN CT26010HX, без ЗУ и АКБ - надежный инструмент, предназначенный для фигурной обработки заготовок из древесины и композитных материалов.

    Преимущества

    • Плавный пуск
    • Отсутствие провода повышает маневренность и безопасность работы
    • Поддержание постоянного числа оборотов даже при увеличении нагрузки
    • Возможность подключения пылесоса для сохранения чистоты на рабочем месте