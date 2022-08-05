Фрезерная машина Bosch GTR 30CE
Арт. Х1272150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|кейс
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер для плитки Bosch GTR 30 CE 0.601.60C.000 - это профессиональный электроинструмент, предназначенный для сверления в плитке любого вида. Для поддержания рабочего места в чистоте, данная модель оснащена системой пылеудаления. Благодаря вертикальной направляющей оператор имеет лучший обзор рабочей поверхности и осуществляет контроль над работой инструмента
Преимущества
- Электроника постоянства и регулировка скорости - для точной работы инструментом
- Подсветка рабочей зоны - для более удобной работы
- Разнообразные способы применения инструмента
- Благодаря вертикальной направляющей оператор имеет лучший обзор рабочей поверхности и осуществляет контроль над работой инструмента
- Рабочая скорость от 15000 до 30000 оборотов в минуту - для работы даже с твердой керамической плиткой