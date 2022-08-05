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Фрезерная машина Bosch GTR 30CE
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезерная машина Bosch GTR 30CE
    Арт. Х1272150
    5.0
    1
    Фрезерная машина Bosch GTR 30CE
    Фрезерная машина Bosch GTR 30CE
      Фрезерная машина Bosch GTR 30CE
      Фрезерная машина Bosch GTR 30CE

      Фрезерная машина Bosch GTR 30CE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1272150
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		кейс
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер для плитки Bosch GTR 30 CE 0.601.60C.000 - это профессиональный электроинструмент, предназначенный для сверления в плитке любого вида. Для поддержания рабочего места в чистоте, данная модель оснащена системой пылеудаления. Благодаря вертикальной направляющей оператор имеет лучший обзор рабочей поверхности и осуществляет контроль над работой инструмента

        Преимущества

        • Электроника постоянства и регулировка скорости - для точной работы инструментом
        • Подсветка рабочей зоны - для более удобной работы
        • Разнообразные способы применения инструмента
        • Благодаря вертикальной направляющей оператор имеет лучший обзор рабочей поверхности и осуществляет контроль над работой инструмента
        • Рабочая скорость от 15000 до 30000 оборотов в минуту - для работы даже с твердой керамической плиткой