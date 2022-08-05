Фрезерная машина Bosch GTR 30CE

Фрезер для плитки Bosch GTR 30 CE 0.601.60C.000 - это профессиональный электроинструмент, предназначенный для сверления в плитке любого вида. Для поддержания рабочего места в чистоте, данная модель оснащена системой пылеудаления. Благодаря вертикальной направляющей оператор имеет лучший обзор рабочей поверхности и осуществляет контроль над работой инструмента

Преимущества