Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезер Makita RP 1800 F
4.5
2
33 250 ₽
39 480 ₽
Фрезеры
    Фрезер Makita RP 1800 F
    Арт. Х12807
    4.5
    2
    Фрезер Makita RP 1800 F
    Фрезер Makita RP 1800 F
    Фрезер Makita RP 1800 F
    Фрезер Makita RP 1800 F
    Фрезер Makita RP 1800 F
    Фрезер Makita RP 1800 F
    Фрезер Makita RP 1800 F
    Фрезер Makita RP 1800 F
    Фрезер Makita RP 1800 F
    Фрезер Makita RP 1800 F
      Фрезер Makita RP 1800 F
      Фрезер Makita RP 1800 F
      Фрезер Makita RP 1800 F
      Фрезер Makita RP 1800 F
      Фрезер Makita RP 1800 F
      Фрезер Makita RP 1800 F
      Фрезер Makita RP 1800 F
      Фрезер Makita RP 1800 F
      Фрезер Makita RP 1800 F
      Фрезер Makita RP 1800 F

      Фрезер Makita RP 1800 F

      • -6 230 ₽
      33 250 ₽
      39 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12807
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      • -6 230 ₽
      33 250 ₽
      39 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
      3 860 ₽
      6 280 ₽
      5.0
      Комплект Ada: Уровень лазерный Cube MINI Basic Edition, дальномер лазерный Cosmo MINI А00585
      • -2 420 ₽
      Трещетка JONNESWAY R2902B
      1 320 ₽
      5.0
      Трещетка JONNESWAY R2902B
      Набор бит Metabo NEW 626700000 (32 штуки, наконечники T25, PZ2)
      1 699 ₽
      4.0
      Набор бит Metabo NEW 626700000 (32 штуки, наконечники T25, PZ2)
      Струбцина Stayer 32095-050-150 F-образная, 50x150мм
      490 ₽
      Струбцина Stayer 32095-050-150 F-образная, 50x150мм
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      219 ₽
      Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
      7 899 ₽
      4.3
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
      • Персональная скидка
      Патрон Практика 031-006 быстрозажимной с адаптером SDS+ 13 мм, 1/2"-20UNF (1шт.) блистер
      550 ₽
      5.0
      Патрон Практика 031-006 быстрозажимной с адаптером SDS+ 13 мм, 1/2"-20UNF (1шт.) блистер
      Струбцина Matrix 20561 (150x265x45 мм)
      380 ₽
      5.0
      Струбцина Matrix 20561 (150x265x45 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Makita RP 1800 F используется для шпунтования, вырезки пазов и бороздок, обработки кромок и пр. Двигатель мощностью 1850 Вт позволяет работать при больших нагрузках. Фиксатор кнопки включателя обеспечивает безопасную непрерывную работу оператора. Подсветка рабочей области обеспечивает удобную эксплуатацию инструмента в мало освещенных местах.

        Преимущества

        • Мощный фрезер, предназначенный для выполнения тяжелых работ
        • Высокая производительность и большая глубина обработки до 70 мм
        • Фиксация клавиши включателя
        • Подсветка рабочей области
        • Низкий уровень шума
        • Двойная защитная изоляция
        • Система пылеудаления
        • Удобный хват. Фрезер оснащен удобными рукоятками с нескользящими накладками
        • Точное фрезерование. Шкала фрезера Makita RP 1800 F предназначена для точной регулировки глубины захода фрезы
        • Безопасная работа. Защитный экран обеспечивает безопасную и комфортную работу оператора