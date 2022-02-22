Преимущества

Мощный фрезер, предназначенный для выполнения тяжелых работ

Высокая производительность и большая глубина обработки до 70 мм

Фиксация клавиши включателя

Подсветка рабочей области

Низкий уровень шума

Двойная защитная изоляция

Система пылеудаления

Удобный хват. Фрезер оснащен удобными рукоятками с нескользящими накладками



Точное фрезерование. Шкала фрезера Makita RP 1800 F предназначена для точной регулировки глубины захода фрезы



Безопасная работа. Защитный экран обеспечивает безопасную и комфортную работу оператора



Фрезер Makita RP 1800 F используется для шпунтования, вырезки пазов и бороздок, обработки кромок и пр. Двигатель мощностью 1850 Вт позволяет работать при больших нагрузках. Фиксатор кнопки включателя обеспечивает безопасную непрерывную работу оператора. Подсветка рабочей области обеспечивает удобную эксплуатацию инструмента в мало освещенных местах.