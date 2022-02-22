Фрезер Makita RP 1800 F
Арт. Х12807
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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- Фрезер Makita RP 1800 F используется для шпунтования, вырезки пазов и бороздок, обработки кромок и пр. Двигатель мощностью 1850 Вт позволяет работать при больших нагрузках. Фиксатор кнопки включателя обеспечивает безопасную непрерывную работу оператора. Подсветка рабочей области обеспечивает удобную эксплуатацию инструмента в мало освещенных местах.
Преимущества
- Мощный фрезер, предназначенный для выполнения тяжелых работ
- Высокая производительность и большая глубина обработки до 70 мм
- Фиксация клавиши включателя
- Подсветка рабочей области
- Низкий уровень шума
- Двойная защитная изоляция
- Система пылеудаления
- Удобный хват. Фрезер оснащен удобными рукоятками с нескользящими накладками
- Точное фрезерование. Шкала фрезера Makita RP 1800 F предназначена для точной регулировки глубины захода фрезы
- Безопасная работа. Защитный экран обеспечивает безопасную и комфортную работу оператора