Фрезер Makita RP 1110 C
Арт. Х12467
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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- Фрезер Makita RP 1110 C предназначен для быстрой и качественной обработки деревянных изделий. Мощный двигатель способствует высокой скорости обработки материала. Регулировка глубины резания осуществляется с помощью специальной кнопки. Для безопасной работы оператора фрезер оснащен системой блокировки включения. Электроника обеспечивает плавный пуск двигателя в начале работы. Быстрая замена фрез осуществляется с помощью удобного замка на патроне. Пылеотвод предназначен для очистки рабочей поверхности.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Компактный дизайн
- Сетевой кабель 4 м
- Электронная регулировка числа оборотов и плавный пуск
- Система пылеудаления
- Двойная защитная изоляция
- Электронная система стабилизации и регулирования