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Фрезер Makita RP 1110 C
4.0
3
29 199 ₽
40 960 ₽
Фрезеры
    Фрезер Makita RP 1110 C
    Арт. Х12467
    4.0
    3
    Фрезер Makita RP 1110 C
    Фрезер Makita RP 1110 C
    Фрезер Makita RP 1110 C
    Фрезер Makita RP 1110 C
    Фрезер Makita RP 1110 C
      Фрезер Makita RP 1110 C
      Фрезер Makita RP 1110 C
      Фрезер Makita RP 1110 C
      Фрезер Makita RP 1110 C
      Фрезер Makita RP 1110 C

      Фрезер Makita RP 1110 C

      • -11 761 ₽
      29 199 ₽
      40 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12467
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      • -11 761 ₽
      29 199 ₽
      40 960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Makita RP 1110 C предназначен для быстрой и качественной обработки деревянных изделий. Мощный двигатель способствует высокой скорости обработки материала. Регулировка глубины резания осуществляется с помощью специальной кнопки. Для безопасной работы оператора фрезер оснащен системой блокировки включения. Электроника обеспечивает плавный пуск двигателя в начале работы. Быстрая замена фрез осуществляется с помощью удобного замка на патроне. Пылеотвод предназначен для очистки рабочей поверхности.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Компактный дизайн
        • Сетевой кабель 4 м
        • Электронная регулировка числа оборотов и плавный пуск
        • Система пылеудаления
        • Двойная защитная изоляция
        • Электронная система стабилизации и регулирования