Преимущества

Мощный двигатель

Компактный дизайн

Сетевой кабель 4 м

Электронная регулировка числа оборотов и плавный пуск

Система пылеудаления

Двойная защитная изоляция

Электронная система стабилизации и регулирования

Фрезер Makita RP 1110 C предназначен для быстрой и качественной обработки деревянных изделий. Мощный двигатель способствует высокой скорости обработки материала. Регулировка глубины резания осуществляется с помощью специальной кнопки. Для безопасной работы оператора фрезер оснащен системой блокировки включения. Электроника обеспечивает плавный пуск двигателя в начале работы. Быстрая замена фрез осуществляется с помощью удобного замка на патроне. Пылеотвод предназначен для очистки рабочей поверхности.