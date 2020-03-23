Фрезер Makita RP 2300 FC
Арт. Х1272146
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|70
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Макс. диаметр фрезы, мм
|50.8
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- Фрезер Makita RP 2300 FC - мощный профессиональный инструмент, обладающий хорошей производительностью. С его помощью можно выполнять самую тяжелую работу по фрезерованию. Опорная платформа изготовлена из литого алюминия - облегчает вес инструмента и предохраняет материал от царапин. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она контролирует число оборотов для каждого материала и плавный пуск. Прозрачный щиток и возможность подключения пылесоса помогают защитить оператора от попадания пыли.
Преимущества
- Мощный двигатель для выполнения трудных работ
- Высокая производительность и большая глубина обработки 70 мм
- Сетевой кабель 4 метра
- Точная настройка глубины фрезерования
- Электронный контроль скорости с функцией мягкого пуска