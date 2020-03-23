Преимущества

Мощный двигатель для выполнения трудных работ

Высокая производительность и большая глубина обработки 70 мм

Сетевой кабель 4 метра

Точная настройка глубины фрезерования

Электронный контроль скорости с функцией мягкого пуска

Фрезер Makita RP 2300 FC - мощный профессиональный инструмент, обладающий хорошей производительностью. С его помощью можно выполнять самую тяжелую работу по фрезерованию. Опорная платформа изготовлена из литого алюминия - облегчает вес инструмента и предохраняет материал от царапин. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она контролирует число оборотов для каждого материала и плавный пуск. Прозрачный щиток и возможность подключения пылесоса помогают защитить оператора от попадания пыли.