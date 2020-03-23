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Фрезер Makita RP 2300 FC
4.5
6
28 220 ₽
36 720 ₽
Фрезеры
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Арт. Х1272146
    4.5
    6
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
    Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC
      Фрезер Makita RP 2300 FC

      Фрезер Makita RP 2300 FC

      • -8 500 ₽
      28 220 ₽
      36 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1272146
      4.5
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		70
      Макс. диаметр фрезы, мм
      		50.8
      Все характеристики
      • -8 500 ₽
      28 220 ₽
      36 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Makita RP 2300 FC - мощный профессиональный инструмент, обладающий хорошей производительностью. С его помощью можно выполнять самую тяжелую работу по фрезерованию. Опорная платформа изготовлена из литого алюминия - облегчает вес инструмента и предохраняет материал от царапин. Встроенная электроника делает работу с инструментом более удобной, она контролирует число оборотов для каждого материала и плавный пуск. Прозрачный щиток и возможность подключения пылесоса помогают защитить оператора от попадания пыли.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для выполнения трудных работ
        • Высокая производительность и большая глубина обработки 70 мм
        • Сетевой кабель 4 метра
        • Точная настройка глубины фрезерования
        • Электронный контроль скорости с функцией мягкого пуска