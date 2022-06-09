Преимущества

Возможность стационарного применения

Широкий набор комплектующих

Глубина обработки до 70 мм

Габаритная длина - 312 мм

Сетевой шнур - 2.5 м

Простая эксплуатация

Фрезер Makita RP1801F оснащается лампой точечной подсветки для комфортной работы оператора. Прочная платформа обеспечивает устойчивое положение модели в работе. Для своевременной очистки рабочей зоны конструкция инструмента оснащается эффективной системой пылеудаления. Электротормоз двигателя позволяет быстро останавливать устройство при возникновении внештатной ситуации.