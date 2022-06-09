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Фрезер Makita RP1801F
5.0
3
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер Makita RP1801F
    Арт. Ю00000025615
    5.0
    3
    Фрезер Makita RP1801F
    Фрезер Makita RP1801F
      Фрезер Makita RP1801F
      Фрезер Makita RP1801F

      Фрезер Makita RP1801F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000025615
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		70
      Адаптер для пылеудаления в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фрезер Makita RP1801F оснащается лампой точечной подсветки для комфортной работы оператора. Прочная платформа обеспечивает устойчивое положение модели в работе. Для своевременной очистки рабочей зоны конструкция инструмента оснащается эффективной системой пылеудаления. Электротормоз двигателя позволяет быстро останавливать устройство при возникновении внештатной ситуации.

        Преимущества

        • Возможность стационарного применения
        • Широкий набор комплектующих
        • Глубина обработки до 70 мм
        • Габаритная длина - 312 мм
        • Сетевой шнур - 2.5 м
        • Простая эксплуатация