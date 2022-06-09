Фрезер Makita RP1801F
Арт. Ю00000025615
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|70
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Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Нет
- Фрезер Makita RP1801F оснащается лампой точечной подсветки для комфортной работы оператора. Прочная платформа обеспечивает устойчивое положение модели в работе. Для своевременной очистки рабочей зоны конструкция инструмента оснащается эффективной системой пылеудаления. Электротормоз двигателя позволяет быстро останавливать устройство при возникновении внештатной ситуации.
Преимущества
- Возможность стационарного применения
- Широкий набор комплектующих
- Глубина обработки до 70 мм
- Габаритная длина - 312 мм
- Сетевой шнур - 2.5 м
- Простая эксплуатация