Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
Арт. О00000019171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
- Фрезер Энкор ФМЭ-710/8Э 50264 предназначен для обработки деревянных заготовок. Линейка с регулировкой глубины фрезерования упрощает контроль за работой. Быстрая смена оснастки происходит благодаря блокировке шпинделя. В комплект входят дополнительные базы, которые расширяют возможности инструмента.
Преимущества
- Сверхкомпактный профессиональный фрезер для широкого спектра точных работ
- Электроника регулировки оборотов холостого хода
- Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
- Базовое съёмное основание с прецизионными направляющими, регулировкой глубины фрезерования и системой пылеудаления
- Дополнительная база для фигурного фрезерования и обработки кромок в комплекте
- Дополнительная база для фрезерования под заданным углом в комплекте
- Возможно использование фрезера в качестве прямой шлифмашины
- Разборный регулируемый параллельный упор