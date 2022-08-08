Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264

Преимущества

Сверхкомпактный профессиональный фрезер для широкого спектра точных работ

Электроника регулировки оборотов холостого хода

Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки

Базовое съёмное основание с прецизионными направляющими, регулировкой глубины фрезерования и системой пылеудаления

Дополнительная база для фигурного фрезерования и обработки кромок в комплекте

Дополнительная база для фрезерования под заданным углом в комплекте

Возможно использование фрезера в качестве прямой шлифмашины

Разборный регулируемый параллельный упор

Фрезер Энкор ФМЭ-710/8Э 50264 предназначен для обработки деревянных заготовок. Линейка с регулировкой глубины фрезерования упрощает контроль за работой. Быстрая смена оснастки происходит благодаря блокировке шпинделя. В комплект входят дополнительные базы, которые расширяют возможности инструмента.