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Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Арт. О00000019171
    5.0
    1
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
    Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264
      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264

      Фрезер кромочный Энкор ФМЭ-710/8Э 50264

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000019171
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Энкор ФМЭ-710/8Э 50264 предназначен для обработки деревянных заготовок. Линейка с регулировкой глубины фрезерования упрощает контроль за работой. Быстрая смена оснастки происходит благодаря блокировке шпинделя. В комплект входят дополнительные базы, которые расширяют возможности инструмента.

        Преимущества

        • Сверхкомпактный профессиональный фрезер для широкого спектра точных работ
        • Электроника регулировки оборотов холостого хода
        • Блокировка шпинделя для быстрой смены оснастки
        • Базовое съёмное основание с прецизионными направляющими, регулировкой глубины фрезерования и системой пылеудаления
        • Дополнительная база для фигурного фрезерования и обработки кромок в комплекте
        • Дополнительная база для фрезерования под заданным углом в комплекте
        • Возможно использование фрезера в качестве прямой шлифмашины
        • Разборный регулируемый параллельный упор