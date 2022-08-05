Фрезер электрический Kolner KER 1400V
Арт. О00000027676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Да
- Фрезер электрический Kolner KER 1400V используется при обработки деталей и заготовок из древесины и пластмассы.
Оснащена мощным двигателем 1400 Вт, что гарантирует высокопроизводительную работу.
Глубиномер и револьверный упор позволяют выставить точную глубину фрезерования.
К модели подключается пылесос, что гарантирует сохранение чистоты на рабочем месте.
Преимущества
- Мощный двигатель - для обработки любых пород дерева
- Удобные рукоятки для комфортной работы
- Регулировка глубины фрезерования
- Регулировка скорости позволяет настроить инструмент Kolner кн1400вер под различный материал
- Возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте
- Предохранитель от произвольного пуска