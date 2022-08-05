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Фрезер электрический Kolner KER 1400V
5.0
1
Найти аналог
Фрезеры
    Фрезер электрический Kolner KER 1400V
    Арт. О00000027676
    5.0
    1
    Фрезер электрический Kolner KER 1400V
    Фрезер электрический Kolner KER 1400V
    Фрезер электрический Kolner KER 1400V
    Фрезер электрический Kolner KER 1400V
    Фрезер электрический Kolner KER 1400V
    Фрезер электрический Kolner KER 1400V
    Фрезер электрический Kolner KER 1400V
    Фрезер электрический Kolner KER 1400V
      Фрезер электрический Kolner KER 1400V
      Фрезер электрический Kolner KER 1400V
      Фрезер электрический Kolner KER 1400V
      Фрезер электрический Kolner KER 1400V
      Фрезер электрический Kolner KER 1400V
      Фрезер электрический Kolner KER 1400V
      Фрезер электрический Kolner KER 1400V
      Фрезер электрический Kolner KER 1400V

      Фрезер электрический Kolner KER 1400V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027676
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Фрезер электрический Kolner KER 1400V используется при обработки деталей и заготовок из древесины и пластмассы.
        Оснащена мощным двигателем 1400 Вт, что гарантирует высокопроизводительную работу.
        Глубиномер и револьверный упор позволяют выставить точную глубину фрезерования.
        К модели подключается пылесос, что гарантирует сохранение чистоты на рабочем месте.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для обработки любых пород дерева
        • Удобные рукоятки для комфортной работы
        • Регулировка глубины фрезерования
        • Регулировка скорости позволяет настроить инструмент Kolner кн1400вер под различный материал
        • Возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Предохранитель от произвольного пуска