Преимущества

Мощный двигатель - для обработки любых пород дерева

Удобные рукоятки для комфортной работы

Регулировка глубины фрезерования

Регулировка скорости позволяет настроить инструмент Kolner кн1400вер под различный материал

Возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте

Предохранитель от произвольного пуска

Фрезер электрический Kolner KER 1400V используется при обработки деталей и заготовок из древесины и пластмассы.Оснащена мощным двигателем 1400 Вт, что гарантирует высокопроизводительную работу.Глубиномер и револьверный упор позволяют выставить точную глубину фрезерования.К модели подключается пылесос, что гарантирует сохранение чистоты на рабочем месте.