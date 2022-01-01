Сетевые сабельные пилы
Найдено: 32 товара
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- 27 290 ₽1510 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1510Вес, кг: 4.42800 ход/минХод пилки, мм
- 8 999 ₽11 650 ₽710 ВтРегулировка глубины реза: ключеваяМощность, Вт: 710Вес, кг: 32700 ход/минХод пилки, мм
- -2 651 ₽
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- 15 740 ₽18 110 ₽1200 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1200Вес, кг: 3.73000 ход/минХод пилки, мм
- -2 370 ₽
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- 6 231 ₽7 330 ₽1100 ВтРегулировка глубины реза: ключеваяМощность, Вт: 1100Вес, кг: 32700 ход/минХод пилки, мм
- -1 099 ₽
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- 5 999 ₽6 690 ₽1010 ВтМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.72400 ход/минХод пилки, мм
- -691 ₽
- Персональная скидка
- 6 287 ₽7 550 ₽900 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 900Вес, кг: 3.23200 ход/минХод пилки, мм
- -1 263 ₽
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- 26 990 ₽32 340 ₽1300 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1300Вес, кг: 4.12900 ход/минХод пилки, мм
- -5 350 ₽
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- 16 790 ₽17 090 ₽1200 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1200Вес, кг: 3.23000 ход/минХод пилки, мм
- -300 ₽
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- 8 580 ₽1010 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.82400 ход/минХод пилки, мм
- 4 850 ₽980 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 980Вес, кг: 3.42500 ход/минХод пилки, мм
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- 20 230 ₽23 200 ₽1250 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1250Вес, кг: 3.83000 ход/минХод пилки, мм
- -2 970 ₽
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- 19 990 ₽21 110 ₽1100 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1100Вес, кг: 3.52800 ход/минХод пилки, мм
- -1 120 ₽
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- 22 618 ₽1400 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1400Вес, кг: 4.6
- 3 990 ₽710 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 710Вес, кг: 2.22800 ход/минХод пилки, мм
- Персональная скидка
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- 12 060 ₽1010 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.22800 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии850 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 850Вес, кг: 2.72800 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии900 ВтРегулировка глубины реза: ключеваяМощность, Вт: 900Вес, кг: 3.72700 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии1250 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1250Вес, кг: 4.22800 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии1700 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1700Вес, кг: 5.53000 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии1010 ВтРегулировка глубины реза: бесключеваяМощность, Вт: 1010Вес, кг: 3.22800 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии1700 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 1700Вес, кг: 5.53000 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии710 ВтРегулировка глубины реза: ключеваяМощность, Вт: 710Вес, кг: 2.52800 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии1200 ВтМощность, Вт: 1200Вес, кг: 3.92800 ход/минХод пилки, мм
- Нет в наличии600 ВтРегулировка глубины реза: нетМощность, Вт: 600Вес, кг: 2.032800 ход/минХод пилки, мм
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