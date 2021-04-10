Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
Арт. Х1217010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00 - универсальный инструмент для пиления практически любых материалов – дерева, пластика, металла, пенобетона и газбетона, гипсолита, кирпича, широко применяется для демонтажных и монтажных работ.
Преимущества
- Двигатель высокой мощности для продолжительной работы
- Металлический корпус редуктора для высокой надежности
- Переставной упор для выбора варианта глубины пиления
- Бесключевой зажим пильного полотна
- Резиновые накладки на корпусе облегчают удержание инструмента и защищают инструмент от повреждений