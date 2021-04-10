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Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
4.5
43
8 580 ₽
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
    Арт. Х1217010
    4.5
    43
    Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
    Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
    Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
    Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
    Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
    Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
      Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
      Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
      Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
      Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
      Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00
      Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00

      Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00

      8 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1217010
      4.5
      43

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      8 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00 - универсальный инструмент для пиления практически любых материалов – дерева, пластика, металла, пенобетона и газбетона, гипсолита, кирпича, широко применяется для демонтажных и монтажных работ.

        Преимущества

        • Двигатель высокой мощности для продолжительной работы
        • Металлический корпус редуктора для высокой надежности
        • Переставной упор для выбора варианта глубины пиления
        • Бесключевой зажим пильного полотна
        • Резиновые накладки на корпусе облегчают удержание инструмента и защищают инструмент от повреждений