Преимущества

Двигатель высокой мощности для продолжительной работы

Металлический корпус редуктора для высокой надежности

Переставной упор для выбора варианта глубины пиления

Бесключевой зажим пильного полотна

Резиновые накладки на корпусе облегчают удержание инструмента и защищают инструмент от повреждений

Сабельная пила Интерскол НП-120/1010Э 137.1.0.00 - универсальный инструмент для пиления практически любых материалов – дерева, пластика, металла, пенобетона и газбетона, гипсолита, кирпича, широко применяется для демонтажных и монтажных работ.