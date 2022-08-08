Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт
    Арт. Ю00000011833
    5.0
    1
    Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт
    Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт
    Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт
      Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт
      Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт
      Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт

      Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000011833
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		850
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)
      556 ₽
      5.0
      Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по металлу Практика S922BF BIM 773-569 (2 шт.)
      400 ₽
      5.0
      Пилки для лезвийной пилы по металлу Практика S922BF BIM 773-569 (2 шт.)
      Пилка для лезвийной пилы по газобетону Практика 776-720 S 2243 HM (455 мм)
      1 519 ₽
      1 910 ₽
      5.0
      Пилка для лезвийной пилы по газобетону Практика 776-720 S 2243 HM (455 мм)
      • -391 ₽
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1617K HCS 773-545 (2 шт.)
      365 ₽
      5.0
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1617K HCS 773-545 (2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
      235 ₽
      5.0
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)
      140 ₽
      5.0
      Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)
      Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
      4 388 ₽
      4.2
      Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
      Сабельные пилки Bosch S 922 EF (5 шт.) 2.608.656.015
      Нет в наличии
      5.0
      Сабельные пилки Bosch S 922 EF (5 шт.) 2.608.656.015
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сабельная пила ЗУБР МАСТЕР ЗПС-850 Э используется при ремонтных работах в квартирах, загородных домах и на приусадебных участках. Подходит для продольного, поперечного, косого и фигурного пиления различных заготовок. Наличие бесключевого патрона обеспечивает быструю замену оснастки

        Преимущества

        • Универсальное крепление полотен
        • Бесключевая регулировка глубины реза
        • Возможность фигурного пиления материала
        • Поворотная рукоятка для оптимального контроля в любой ситуации
        • Металлический корпус редуктора для высокой надежности ЗУБР МАСТЕР ЗПС-850 Э
        • Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы для каждого материала