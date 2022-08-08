Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт

Преимущества

Универсальное крепление полотен

Бесключевая регулировка глубины реза

Возможность фигурного пиления материала

Поворотная рукоятка для оптимального контроля в любой ситуации

Металлический корпус редуктора для высокой надежности ЗУБР МАСТЕР ЗПС-850 Э

Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы для каждого материала

Сабельная пила ЗУБР МАСТЕР ЗПС-850 Э используется при ремонтных работах в квартирах, загородных домах и на приусадебных участках. Подходит для продольного, поперечного, косого и фигурного пиления различных заготовок. Наличие бесключевого патрона обеспечивает быструю замену оснастки