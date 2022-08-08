Сабельная плита Зубр ЗПС-850 Э, 850 Вт
Арт. Ю00000011833
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мощность, Вт
|850
С этим товаром смотрят
- Сабельная пила ЗУБР МАСТЕР ЗПС-850 Э используется при ремонтных работах в квартирах, загородных домах и на приусадебных участках. Подходит для продольного, поперечного, косого и фигурного пиления различных заготовок. Наличие бесключевого патрона обеспечивает быструю замену оснастки
Преимущества
- Универсальное крепление полотен
- Бесключевая регулировка глубины реза
- Возможность фигурного пиления материала
- Поворотная рукоятка для оптимального контроля в любой ситуации
- Металлический корпус редуктора для высокой надежности ЗУБР МАСТЕР ЗПС-850 Э
- Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы для каждого материала