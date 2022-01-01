Высоторез - агрегат, для ухода за высокими деревьями, кустарниками и живыми изгородями (обрезка ветвей, подравнивание кроны). Устройство обладает производительным мотором и прочной пильной цепью, позволяющей безопасно работать на высоте.

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