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Высоторезы

Аккумуляторные высоторезы

Найдено: 1 товар
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  • Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
    26 890 ₽
    Аккумуляторный высоторез Stiga SMT 100 AE K 271724108/ST1
    3000 об/мин, 48 В, Li-ion
    Мах скорость цепи: 3000 об/мин
    Длина шины (дюйм): 10
    Ширина паза, мм: 1.3
    Шаг цепи: 3/8 (0.375)
    Количество звеньев: 40
    • Персональная скидка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить аккумуляторные высоторезы в городе Ярославль по цене от 26890 до 26890 рублей. В наличии более 1 наименования. Аккумуляторные высоторезы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.