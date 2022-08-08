Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
Арт. О00000031527
Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
Арт. О00000031527
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Напряжение аккумулятора, В
|24
- Аккумуляторная сабельная пила Greenworks GD24RS служит для резки всех видов древесины, пластмассы, сухой штукатурки, металлических изделий. Бесщеточный двигатель обеспечивает повышенную производительность, а также более продолжительный срок службы. Система бесключевой замены пильных полотен позволяет произвести замену изношенного лезвия в течении нескольких секунд. Отсутствие электрических кабелей создает комфортную эксплуатацию
Преимущества
- Компактная конструкция
- Малый вес и простота в использовании
- Увеличенный период эксплуатации
- Высокая мощность реза инструмента
- Быстрая бесключевая замена пильных полотен
- Эргономичная и удобная ручка