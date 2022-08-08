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Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
    Арт. О00000031527
    5.0
    1
    Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
    Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
    Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
    Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
    Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
    Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
      Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
      Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
      Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
      Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
      Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм
      Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм

      Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031527
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Напряжение аккумулятора, В
      		24
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная сабельная пила Greenworks GD24RS служит для резки всех видов древесины, пластмассы, сухой штукатурки, металлических изделий. Бесщеточный двигатель обеспечивает повышенную производительность, а также более продолжительный срок службы. Система бесключевой замены пильных полотен позволяет произвести замену изношенного лезвия в течении нескольких секунд. Отсутствие электрических кабелей создает комфортную эксплуатацию

        Преимущества

        • Компактная конструкция
        • Малый вес и простота в использовании
        • Увеличенный период эксплуатации
        • Высокая мощность реза инструмента
        • Быстрая бесключевая замена пильных полотен
        • Эргономичная и удобная ручка
        Внимание!!! Товар поставляется без аккумуляторного блока и зарядного устройства.