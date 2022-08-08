Аккумуляторная бесключевая сабельная пила Greenworks GD24RS 24В без АКБ и ЗУ, макс. длина полотна 210 мм

Преимущества

Компактная конструкция

Малый вес и простота в использовании

Увеличенный период эксплуатации

Высокая мощность реза инструмента

Быстрая бесключевая замена пильных полотен

Эргономичная и удобная ручка

Аккумуляторная сабельная пила Greenworks GD24RS служит для резки всех видов древесины, пластмассы, сухой штукатурки, металлических изделий. Бесщеточный двигатель обеспечивает повышенную производительность, а также более продолжительный срок службы. Система бесключевой замены пильных полотен позволяет произвести замену изношенного лезвия в течении нескольких секунд. Отсутствие электрических кабелей создает комфортную эксплуатацию