Сабельная пила Bosch GSA 12V-LI 060164L902
Арт. О00000034290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Напряжение аккумулятора, В
|12
- Аккумуляторная сабельная ножовка Bosch GSA 12V-14 Solo 0.601.64L.902 - это инструмент профессионального класса, сконструированный специально для работы в местах, не подключенных к сети электропитания. Область применения - выполнение распилов в различных материалах
Преимущества
- Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку
- Быстрая и удобная замена оснастки, благодаря системе Bosch SDS
- Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
- Глубина пропила в нелегированной стали - до 8 мм, в металлических профилях и металлических трубах - до 50 мм
- Небольшие габариты (всего 286х32 мм) - для удобной работы инструментом