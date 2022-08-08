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Сабельная пила Bosch GSA 12V-LI 060164L902
5.0
1
16 160 ₽
Аккумуляторные сабельные пилы
    Сабельная пила Bosch GSA 12V-LI 060164L902
    Арт. О00000034290
    5.0
    1
    Сабельная пила Bosch GSA 12V-LI 060164L902
    Сабельная пила Bosch GSA 12V-LI 060164L902
      Сабельная пила Bosch GSA 12V-LI 060164L902
      Сабельная пила Bosch GSA 12V-LI 060164L902

      Сабельная пила Bosch GSA 12V-LI 060164L902

      16 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034290
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Напряжение аккумулятора, В
      		12
      Все характеристики
      16 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная сабельная ножовка Bosch GSA 12V-14 Solo 0.601.64L.902 - это инструмент профессионального класса, сконструированный специально для работы в местах, не подключенных к сети электропитания. Область применения - выполнение распилов в различных материалах

        Преимущества

        • Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку
        • Быстрая и удобная замена оснастки, благодаря системе Bosch SDS
        • Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда
        • Глубина пропила в нелегированной стали - до 8 мм, в металлических профилях и металлических трубах - до 50 мм
        • Небольшие габариты (всего 286х32 мм) - для удобной работы инструментом