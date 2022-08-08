Сабельная пила Bosch GSA 12V-LI 060164L902

Преимущества

Для работы в темном помещении инструмент имеет встроенную подсветку

Быстрая и удобная замена оснастки, благодаря системе Bosch SDS

Система Bosch Electronic Cell Protection (ECP) - для защиты аккумулятора от перегрева, перегрузки и полного разряда

Глубина пропила в нелегированной стали - до 8 мм, в металлических профилях и металлических трубах - до 50 мм

Небольшие габариты (всего 286х32 мм) - для удобной работы инструментом

Аккумуляторная сабельная ножовка Bosch GSA 12V-14 Solo 0.601.64L.902 - это инструмент профессионального класса, сконструированный специально для работы в местах, не подключенных к сети электропитания. Область применения - выполнение распилов в различных материалах