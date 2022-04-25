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Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
5.0
2
335 ₽
Полотна для сабельных пил
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
    Арт. X131715175
    5.0
    2
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)

      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)

      335 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131715175
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      335 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно для сабельных пил Практика 773-521 предлагается вам комплектом из 2 пилок, материалом для изготовления которых послужила инструментальная сталь марки HCS (высокоуглеродистая сталь). Оснащенные хвостовиками 1/2" пильные полотна легко подключаются к сабельной пиле и обеспечивают работу с заготовками из древесных материалов. 

        Преимущества

        • Они имеют шлифованные разведенные зубья с шагом 5 мм и демонстрируют высокую эффективность пиления цельной древесины толщиной до 190 мм, фанеры и ДВП толщиной 30-40 мм, сырого дерева - сучков, жердей
        • Создавая в древесных материалах чистый и быстрый рез поперек волокон, они могут применяться как в бытовых столярных работах, так и в вашей профессиональной деятельности