Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)
Арт. X131715175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Полотно для сабельных пил Практика 773-521 предлагается вам комплектом из 2 пилок, материалом для изготовления которых послужила инструментальная сталь марки HCS (высокоуглеродистая сталь). Оснащенные хвостовиками 1/2" пильные полотна легко подключаются к сабельной пиле и обеспечивают работу с заготовками из древесных материалов.
Преимущества
- Они имеют шлифованные разведенные зубья с шагом 5 мм и демонстрируют высокую эффективность пиления цельной древесины толщиной до 190 мм, фанеры и ДВП толщиной 30-40 мм, сырого дерева - сучков, жердей
- Создавая в древесных материалах чистый и быстрый рез поперек волокон, они могут применяться как в бытовых столярных работах, так и в вашей профессиональной деятельности