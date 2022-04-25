Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1531L HCS 773-521 (2 шт.)

Преимущества

Они имеют шлифованные разведенные зубья с шагом 5 мм и демонстрируют высокую эффективность пиления цельной древесины толщиной до 190 мм, фанеры и ДВП толщиной 30-40 мм, сырого дерева - сучков, жердей

Создавая в древесных материалах чистый и быстрый рез поперек волокон, они могут применяться как в бытовых столярных работах, так и в вашей профессиональной деятельности

Полотно для сабельных пил Практика 773-521 предлагается вам комплектом из 2 пилок, материалом для изготовления которых послужила инструментальная сталь марки HCS (высокоуглеродистая сталь). Оснащенные хвостовиками 1/2" пильные полотна легко подключаются к сабельной пиле и обеспечивают работу с заготовками из древесных материалов.