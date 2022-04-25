Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1617K HCS 773-545 (2 шт.)
Арт. X131715177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Полотно для сабельных пил Практика 773-545 позволяет справляться с различными строительными и ремонтными задачами. Изделие предназначено для пиления древесины мягкой и средней твердости, фанеры, ДСП. Фрезерованные разведенные зубья с шагом 8 мм обеспечивают высокую скорость реза поперек волокон, а также способствуют эффективному выбросу опилок.
Преимущества
- Универсальная оснастка Практика 773-545 выполнена из высокоуглеродистой инструментальной стали, что подчеркивает надежность и долговечность
- В упаковке предусмотрено два полотна длиной 300 мм