Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1617K HCS 773-545 (2 шт.)

Преимущества

Универсальная оснастка Практика 773-545 выполнена из высокоуглеродистой инструментальной стали, что подчеркивает надежность и долговечность

В упаковке предусмотрено два полотна длиной 300 мм

Полотно для сабельных пил Практика 773-545 позволяет справляться с различными строительными и ремонтными задачами. Изделие предназначено для пиления древесины мягкой и средней твердости, фанеры, ДСП. Фрезерованные разведенные зубья с шагом 8 мм обеспечивают высокую скорость реза поперек волокон, а также способствуют эффективному выбросу опилок.