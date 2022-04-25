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Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1617K HCS 773-545 (2 шт.)
5.0
2
365 ₽
Полотна для сабельных пил
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1617K HCS 773-545 (2 шт.)
    Арт. X131715177
    5.0
    2
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1617K HCS 773-545 (2 шт.)

      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика S1617K HCS 773-545 (2 шт.)

      365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131715177
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      365 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно для сабельных пил Практика 773-545 позволяет справляться с различными строительными и ремонтными задачами. Изделие предназначено для пиления древесины мягкой и средней твердости, фанеры, ДСП. Фрезерованные разведенные зубья с шагом 8 мм обеспечивают высокую скорость реза поперек волокон, а также способствуют эффективному выбросу опилок.

        Преимущества

        • Универсальная оснастка Практика 773-545 выполнена из высокоуглеродистой инструментальной стали, что подчеркивает надежность и долговечность
        • В упаковке предусмотрено два полотна длиной 300 мм