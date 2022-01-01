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Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт
560 ₽
Пилки для лобзиков
    Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт
    Арт. О00000024396
    Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт

      Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт

      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024396

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева, для металла
      Количество, шт
      		3
      Все характеристики
      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить