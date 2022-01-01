Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт

Преимущества

В наборе три пилки

Универсальность

Набор пилок комбинированный S1617K/S1531L/S922VF ПРАКТИКА 911-284 предназначен для сабельных пил. Применяется для реза по дереву 40 - 200 мм и металлу 3 - 30 мм.