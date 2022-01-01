Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт
Арт. О00000024396
Набор пилок для лезвийных пил Практика 911-284 универсальный: S1617K/S1531L/S922VF, 3 шт
Арт. О00000024396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева, для металла
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Количество, шт
|3
- Набор пилок комбинированный S1617K/S1531L/S922VF ПРАКТИКА 911-284 предназначен для сабельных пил. Применяется для реза по дереву 40 - 200 мм и металлу 3 - 30 мм.
Преимущества
- В наборе три пилки
- Универсальность