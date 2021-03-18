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Монтажная пила P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1
3.8
4
Найти аналог
Монтажные пилы
    Монтажная пила P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1
    Арт. О00000026709
    3.8
    4
    Монтажная пила P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1

      Монтажная пила P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026709
      3.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Монтажная пила P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1 подходит для резки труб, металлических каркасов и ПВХ. Ременная передача значительно сокращает расходы на обслуживание инструмента. Для изменения угла резания нужно переместить направляющую планку на требуемый угол 0-45°. Благодаря наличию кнопки блокировки исключен непреднамеренный запуск пилы.

        Преимущества

        • Возможность установки угла резания
        • Тиски для неподвижной фиксации заготовок
        • Металлический кожух надежно прикрывает диск
        • Двигатель обеспечивает высокую производительность P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1
        • Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, что способствует надежному захвату