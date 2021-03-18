Монтажная пила P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1
Арт. О00000026709
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|15
- Монтажная пила P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1 подходит для резки труб, металлических каркасов и ПВХ. Ременная передача значительно сокращает расходы на обслуживание инструмента. Для изменения угла резания нужно переместить направляющую планку на требуемый угол 0-45°. Благодаря наличию кнопки блокировки исключен непреднамеренный запуск пилы.
Преимущества
- Возможность установки угла резания
- Тиски для неподвижной фиксации заготовок
- Металлический кожух надежно прикрывает диск
- Двигатель обеспечивает высокую производительность P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1
- Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, что способствует надежному захвату