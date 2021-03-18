Преимущества

Возможность установки угла резания

Тиски для неподвижной фиксации заготовок

Металлический кожух надежно прикрывает диск

Двигатель обеспечивает высокую производительность P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1

Обрезиненная рукоятка не скользит в руке, что способствует надежному захвату

Монтажная пила P.I.T. МАСТЕР PCM355-C1 подходит для резки труб, металлических каркасов и ПВХ. Ременная передача значительно сокращает расходы на обслуживание инструмента. Для изменения угла резания нужно переместить направляющую планку на требуемый угол 0-45°. Благодаря наличию кнопки блокировки исключен непреднамеренный запуск пилы.